中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Thứ Sáu, 17:20, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngày 08/5/2026, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện vừa được nâng cấp giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. 

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne khẳng định quan hệ Sri Lanka - Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có sự gắn bó lâu đời từ những tiếp xúc văn hóa, tôn giáo rất sớm; hai bên luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong những giai đoạn khó khăn, đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich quoc hoi sri lanka hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong suốt tiến trình lịch sử đó, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng vững chắc; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam hiện nay với việc củng cố quan hệ hai nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai bên. Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, chuyển đổi số,…

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày hôm nay có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp trên cương vị mới, chứng kiến những bước phát triển ổn định và vững chắc của Sri Lanka; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thúc đẩy cải cách và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đề ra phương hướng hợp tác toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hyvọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các Nghị sĩ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thoả thuận hợp tác, phối hợp với nhau giám sát hiệu quả việc triển khai các thoả thuận cấp cao và các văn kiện/thoả thuận hợp tác đã ký, nhất là các hợp tác kinh tế để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỉ USD, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich quoc hoi sri lanka hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam sớm mở đường bay thẳng kết nối giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni sinh của Việt Nam tham gia học tập Phật pháp. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi, lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne và các Nghị sỹ Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Sri Lanka vào thời điểm phù hợp.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Quốc hội Sri Lanka
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Sáng nay (8/5, theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước trọng thể dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka.

Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Sáng nay (8/5, theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước trọng thể dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội