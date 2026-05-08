Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Thủ đô Colombo, thăm Cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Sáng 8/5 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón cấp nhà nước trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Colombo, Sri Lanka

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời là cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Đúng 8h30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng Phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ôtô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cấp Nhà nước tới Sri Lanka, 2 nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài.

21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiều hai nước Việt Nam – Sri Lanka được đội Quân nhạc cử lên trang trọng

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiều hai nước Việt Nam – Sri Lanka được đội Quân nhạc cử lên trang trọng.

Tiếp đó, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Sri Lanka mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự; sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Anura Kumara Dissanayake giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

Thời gian qua, tình hữu nghị giữa Việt Nam-Sri Lanka được vun đắp dựa trên mối liên kết chặt chẽ về tôn giáo, văn hóa, sự sẻ chia những giá trị chung về hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác, cùng tình cảm chân thành giữa hai dân tộc.

Nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Sri Lanka dành tình cảm yêu mến, quý trọng đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á với tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế phát triển năng động, là một hình mẫu phát triển mà Sri Lanka mong muốn học hỏi, đồng thời là đối tác mà Sri Lanka coi trọng thúc đẩy hợp tác.

Với vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân, chuyến công tác lần này của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta sẽ tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo giữa 2 nước Việt Nam – Sri Lanka.

Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Siri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Việt Nam đối với khu vực Nam Á, quyết tâm cùng các nước trong khu vực thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực.