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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp

Thứ Sáu, 23:38, 11/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, ngày 11/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Pháp và chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tín nhiệm bầu giữ trọng trách mới, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam năm 2022. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhận định quan hệ Việt Nam - Pháp là một mối quan hệ đặc biệt khi đã vượt qua những thăng trầm lịch sử, trở thành đối tác tin cậy và Đối tác chiến lược toàn diện của nhau vào tháng 10/2024.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực; khẳng định Thượng viện Pháp coi trọng quan hệ với Việt Nam và ủng hộ triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher sau gần hai năm kể từ chuyến thăm Pháp tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Pháp và chúc mừng Pháp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, góp phần thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác đa phương bền vững trong các lĩnh vực chiến lược mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mời Chủ tịch Thượng viện Pháp sớm thăm lại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Pháp, trong đó có sự quan tâm của Chủ tịch Gérard Larcher và đóng góp của Thượng viện, Quốc hội và các nghị sĩ Pháp, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực; khoa học - công nghệ ngày càng phát huy vai trò là một trụ cột hợp tác mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028 triển khai Tuyên bố chung về nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; thúc đẩy các dự án chiến lược, mang tính biểu tượng về kinh tế - thương mại - đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ như về hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác; mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về “thẻ vàng” IUU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ Nghị viện Pháp quan tâm, thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU.

Chủ tịch Thượng viện Pháp khẳng định cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVIPA; có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) dỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

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Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai Lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác địa phương - một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam - Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 13 tại Pháp trong năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển và hội nhập tốt với sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Việt Cường/VOV
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