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Tổng thống Pháp gửi lời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên Facebook

Thứ Sáu, 16:26, 11/09/2026
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VOV.VN - Ngày 11/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Pháp và có cuộc hội đàm quan trọng tại Paris. Thông điệp được ông Macron đăng trên mạng xã hội Facebook.

“Rất vui mừng được chào đón Ngài tới Paris, Chủ tịch Tô Lâm”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trong một cập nhật vào sáng sớm 11/9 (giờ Hà Nội) trên tài khoản Facebook cá nhân.

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Lời chúc mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 10/9

“Không chỉ dừng lại ở lời nói, chúng ta đã cụ thể hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn cầu thông qua nhiều thỏa thuận được ký kết ngày hôm nay. Điều này không chỉ thể hiện chiều sâu của mối quan hệ lịch sử giữa hai nước mà còn cho thấy sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối liên kết này, qua đó làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và sự trân trọng của nước Pháp dành cho Việt Nam”, nhà lãnh đạo Pháp viết sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Pháp Macron đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước “cùng nhau làm được nhiều điều hơn nữa”.

Trước đó, chiều 10/9 (theo giờ địa phương), sau Lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. 

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trên các lĩnh vực: an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu... thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.

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Truyền thông Pháp ghi nhận đà tăng tốc trong quan hệ Pháp - Việt

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của truyền thông Pháp, với điểm nhấn là nhịp độ trao đổi cấp cao “chưa từng có”, những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể và sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược giữa hai nước.

Phan Tùng/VOV.VN
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