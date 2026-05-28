English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan

Thứ Năm, 19:49, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/5, tại Hoàng cung Thái Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan.

Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien nha vua va hoang hau thai lan hinh anh 1
Nhà Vua Thái Lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Thái Lan

Nhà Vua Thái Lan chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Nhân dịp này, Nhà vua Vajiralongkorn đã chia sẻ về kỷ niệm đến thăm Việt Nam trước đây và những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện của Thái Lan trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự trị vì sáng suốt của Nhà Vua, cùng sự đồng lòng của Chính phủ và nhân dân Thái Lan, đất nước Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng, giữ vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien nha vua va hoang hau thai lan hinh anh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hai nước, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trong 50 năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo kết quả rất thành công của cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, trong đó hai bên đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031 với nhiều nội dung hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, kết nối, văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng thời bày tỏ mong muốn Nhà Vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng các chuyến thăm Việt Nam của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, đặc biệt là các chuyến thăm của Nhà Vua vào các năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử, coi đây là những dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Hoàng gia Thái Lan đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa tại Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien nha vua va hoang hau thai lan hinh anh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Nhà Vua và Chính phủ Thái Lan đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sinh sống ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại; đề nghị tiếp tục hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngôi chùa Việt tại Thái Lan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà Vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam trong thời gian tới. Nhà Vua vui vẻ nhận lời và bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa viếng và ký sổ tang Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Nhà Vua Thái Lan Hoàng hậu Hoàng cung Thái Lan chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phu nhân Ngô Phương Ly cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram

VOV.VN - Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram

VOV.VN - Ngày 28/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Saram.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội