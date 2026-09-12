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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp

Thứ Bảy, 00:01, 12/09/2026
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VOV.VN - Tối 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.

Tối 11/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam ket thuc tot dep chuyen tham cong hoa phap hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp

Tiễn đoàn tại sân bay Orly, về phía Pháp có, Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit; Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và Đại diện Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Pháp.

Về phía Việt Nam có, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải và Phu nhân; Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh; cùng một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp; gặp gỡ báo chí trước hội đàm; gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam; hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher; gặp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp và có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Serbia, Tổng thống Cộng hòa Congo, Thủ tướng Bulgaria, Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng này; thăm một số cơ sở nghiên cứu công nghệ và năng lượng của Pháp và tiếp một số chuyên gia công nghệ người Việt.

Cũng trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên Montreau (thành phố Montreuil); gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Dịp này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Huân chương Bắc đẩu Bội tinh (Légion d’honneur) được Napoléon Bonaparte sáng lập năm 1802, là phần thưởng quốc gia cao quý nhất của Cộng hòa Pháp.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh: Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh; có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Việt Cường/VOV
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