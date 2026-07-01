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Xã Tân An Hội chi 2.503 tỷ đồng bồi thường dự án đường Vành đai 4 TP.HCM

Thứ Tư, 18:30, 01/07/2026
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VOV.VN - Hơn 97 ha đất thuộc địa bàn xã Tân An Hội, TP.HCM đang được khẩn trương giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí đền bù 2.503 tỷ đồng, nhằm phục vụ cho tiến độ của siêu dự án kết nối liên vùng Vành đai 4.

Ngày 1/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội, TP.HCM đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM qua địa bàn.

Đây là hoạt động thuộc Dự án thành phần 1-3 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.

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Dự án Vành Đai 4 đoạn qua xã Tân An Hội có 826 trường hợp bị ảnh hưởng. Ảnh: AT

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, đoạn đường Vành đai 4 đi qua địa bàn huyện Củ Chi cũ có tổng chiều dài khoảng 16,7km, đi qua hai xã Nhuận Đức và Tân An Hội. Trong đó, đoạn qua xã Tân An Hội dài khoảng 6,1km, dự kiến thu hồi hơn 97ha đất của 826 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng số vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại đây là 2.503 tỷ đồng.

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Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Tân An Hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: AT

Lãnh đạo UBND xã Tân An Hội khẳng định, thời gian qua, thông tin về dự án đã được phổ biến sâu rộng đến từng người dân. Công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp về đất đai, tài sản trên đất của người dân đều được xem xét, giải quyết thỏa đáng, từ đó nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao của bà con để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM là dự án trọng điểm quốc gia, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Tuyến đường này không chỉ giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô TP.HCM mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa từ các khu công nghiệp, đô thị đến các cảng biển, cảng hàng không. Đồng thời, dự án mở ra không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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Hà Nội kiểm tra khẩn sau khi phát hiện gối cầu đường Vành đai 3 bị dịch chuyển

VOV.VN - Cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện 8 gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long bị trượt, xoay lệch khỏi vị trí thiết kế sau thời gian khai thác. Dù công trình vẫn bảo đảm an toàn, nhưng cần phương án sửa chữa và đánh giá tổng thể để ngăn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến kết cấu.

CTV Nguyễn Châu/VOV.VN
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