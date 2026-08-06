Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ
VOV.VN - Sáng 6/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị.
Sáng nay 6/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/1/20212 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.