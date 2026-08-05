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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Tan Yang Thai nhân kết thúc nhiệm kỳ

Thứ Tư, 18:15, 05/08/2026
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VOV.VN - Chiều 5/8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và chúc mừng Đại sứ Tan Yang Thai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Việt Nam; chúc Đại sứ Tan Yang Thai tiếp tục gặt hái những thành công trên cương vị mới, đóng góp cho nền ngoại giao của Malaysia cũng như sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Malaysia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Quốc Vương và Thủ tướng Malaysia; chuyển lời mời Quốc Vương và Thủ tướng Malaysia thăm Việt Nam; nhấn mạnh Malaysia có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Malaysia; mong muốn không ngừng vun đắp đưa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, với tầm vóc và nội hàm toàn diện hơn, sâu rộng hơn cả về song phương và đa phương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Dato Tan Yang Thai

Điểm lại một số thành quả quan trọng của quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Tan Yang Thai tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển năng động; hợp tác chính trị tin cậy, gần gũi, duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc. Hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,8 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ 2025. Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ 3 trong ASEAN và xếp thứ 10 trên 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong phát triển như kinh tế số, kinh tế xanh, kết nối năng lượng, điện và đều là quốc gia biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; khuyến khích tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng; thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Đại sứ Tan Yang Thai cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng được chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua; khẳng định sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam; mong muốn quan hệ hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

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Đại biểu Việt Nam tại buổi tiếp

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Malaysia sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy ASEAN đoàn kết, phát triển; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp như hiện nay. Nhân dịp này, Đại sứ Tan Yang Thai trân trọng gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về quan hệ hai nước, Đại sứ Tan Yang Thai khẳng định Malaysia luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Đại sứ Tan Yang Thai trân trọng chuyển lời của Quốc Vương Malaysia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm Malaysia.

Đại sứ Tan Yang Thai khẳng định, với kinh nghiệm công tác và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, sẽ tiếp tục nỗ lực để vun đắp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Việt Cường/VOV
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