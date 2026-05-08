  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka

Thứ Sáu, 21:30, 08/05/2026
VOV.VN - Chiều 8/5, tại Colombo, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Mohan Pandithage, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hayleys PLC.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Sri Lanka, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng; khẳng định buổi gặp mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Tập đoàn Hayleys (PLC), Sri Lanka (Ảnh: TTXVN)

​Đánh giá cao Tập đoàn Hayleys là một trong những doanh nghiệp lớn có uy tín và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như Hayleys; đề nghị Hayleys không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ, mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích Hayleys tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như kết nối hàng không, du lịch và logistics; phát triển chuỗi giá trị trong các ngành như nông nghiệp, nguyên liệu công nghiệp và chế biến sâu; tán thành đề xuất của doanh nghiệp về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến, trong đó có phát triển chuỗi giá trị dừa và các sản phẩm chế biến.

Tại buổi tiếp, ông Mohan Pandithage khẳng định sự quan tâm tới thị trường Việt Nam và đề xuất phát huy vai trò của Hayleys trong thúc đẩy kết nối hàng không, du lịch và thương mại hai chiều, đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực có tính bổ trợ như nông nghiệp, chế biến và phân phối.

Tuyên bố chung Việt Nam - Sri Lanka

VOV.VN - Báo Điện tử TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026.

Văn Hiếu/VOV
Việt Nam - Sri Lanka tăng cường trao đổi hợp tác

VOV.VN - Sáng 8/5, ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sri Lanka

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo). 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch Việt Nam - Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai bên chủ động kết nối, mở rộng đầu tư và thị trường.

