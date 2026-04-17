Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Láng giềng càng đi lại thì càng thân thiết

Sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026 với chủ đề "Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển".

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức với sự tham dự của các đại biểu trung ương, địa phương và nhân dân biên giới, thanh niên hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, liên hoan nhân dân biên giới Việt - Trung được tổ chức tại vùng đất lưu giữ nhiều ký ức lịch sử chung của hai dân tộc. Mỗi di tích tại Quảng Tây đều là một chứng tích lịch sử, kể câu chuyện về tình đoàn kết và sự thủy chung. Đó là Di tích Cơ quan bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ cách mạng đã sống và làm việc trong vòng tay chở che, yêu thương, đùm bọc của Nhân dân Long Châu; là Trường Dục Tài - nơi ươm mầm, đào tạo hàng nghìn thanh niên ưu tú của Việt Nam; là Bệnh viện Nam Khê Sơn - nơi các thương bệnh binh Việt Nam được chăm sóc, điều trị trong những năm tháng đầy khốc liệt của lửa đạn... Những địa danh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, chính quyền và nhân dân Quảng Tây đã gìn giữ, bảo tồn những di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam và những giá trị hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trải qua chặng đường hơn 100 năm qua, kể từ những ngày đầu những nhà cách mạng tiền bối của hai nước kề vai chiến đấu, đặc biệt là trong 76 năm qua từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 18/01/1950), quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai nước được xây dựng theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt" đã không ngừng phát triển, mở ra chương mới với việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Sức mạnh và sự bền vững của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" Việt - Trung được đặt nền móng bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và những nhà cách mạng tiền bối của hai nước, có cơ sở là quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc; được xây dựng dựa trên những định hướng chiến lược của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; được triển khai toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, đầu tư đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh; và đều in đậm dấu ấn của nhân dân - lực lượng quyết định nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, chính nhân dân là cầu nối bền bỉ, là "mạch nguồn" nuôi dưỡng và điều hòa, giúp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng vượt sóng vươn xa.

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là nhân dân biên giới và giữa thế hệ trẻ hai nước có ý nghĩa cầu nối rất quan trọng để thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc, xây dựng một tương lai ngày càng tươi sáng cho quan hệ Việt - Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu đi lại giữa các tầng lớp nhân dân, theo đúng tinh thần "láng giềng càng đi lại thì càng thân thiết"; tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị, biến các "địa chỉ đỏ" ở hai nước thành không gian văn hóa - lịch sử sống động cho thế hệ trẻ, cùng nhau tạo nên những chương mới rạng rỡ cho quan hệ Việt - Trung; chuyển hóa sức mạnh của tình hữu nghị truyền thống thành những kết quả hợp tác cụ thể và hiệu quả, đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất.

"Hai bên cùng nỗ lực đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực hạt nhân, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tôi mong muốn Quảng Tây sẽ hỗ trợ các địa phương Việt Nam triển khai các dự án chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng thông minh sao cho người dân biên giới được tiếp cận tiện ích hiện đại dễ dàng nhất", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Cho rằng, cần đổi mới phương thức hợp tác, không chỉ dừng lại ở các lễ hội, triển lãm truyền thống, mà phải đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời đại số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ: "Các bạn không chỉ là những người tiếp nối, mà chính là những chủ nhân tương lai của hai nước, tiên phong dấn thân vào những lĩnh vực mới, trọng yếu và then chốt của thời đại số. Hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn, mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ cùng nhau "đồng kiến tạo tương lai", trở thành nhịp cầu tri thức và sức sống mãnh liệt, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước tiến vào tương lai."

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026

Với sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt - Trung sẽ không ngừng được vun đắp, phát triển ngày càng bền vững, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.