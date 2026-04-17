Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm trung tâm hợp tác đổi mới AI tại Trung Quốc

Thứ Sáu, 09:15, 17/04/2026
VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu, được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng "Con đường tơ lụa số" của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Ngày 30/6/2025, trung tâm đi vào vận hành giai đoạn 1 với diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78km². Trong đó, diện tích của trung tâm khoảng 19.000m².

Trung tâm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đi sâu khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN, cùng các nước liên quan thúc đẩy hợp tác ứng dụng AI trong các lĩnh vực chuyên môn như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu của từng nước; đồng thời bồi dưỡng nhân tài về AI.

Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN được ký kết trong khuôn khổ này.

Dự kiến, trung tâm sẽ tiếp tục thành lập các chi nhánh con tại các thành phố khác ở Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngày 26/11/2025, thành phố Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Trung Quốc.

Văn Hiếu/VOV
Báo chí quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhận được sự quan tâm của truyền thông rộng rãi của báo chí quốc tế.

Báo chí quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Báo chí quan tâm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nhận được sự quan tâm của truyền thông rộng rãi của báo chí quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc - chủ đề hot trên MXH Trung Quốc

VOV.VN - Những ngày qua, thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc đến thăm khu mới Hùng An ngay sau khi đặt chân đến Trung Quốc, đã trở thành chủ đề được thảo luận và tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội nước này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc - chủ đề hot trên MXH Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc - chủ đề hot trên MXH Trung Quốc

VOV.VN - Những ngày qua, thông tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc đến thăm khu mới Hùng An ngay sau khi đặt chân đến Trung Quốc, đã trở thành chủ đề được thảo luận và tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội nước này.

Truyền thông Nhật-Hàn dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt - Trung vừa diễn ra đã trở thành tiêu điểm của truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản trong những ngày gần đây. 

Truyền thông Nhật-Hàn dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Truyền thông Nhật-Hàn dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng cuộc hội đàm thượng đỉnh Việt - Trung vừa diễn ra đã trở thành tiêu điểm của truyền thông Hàn Quốc và Nhật Bản trong những ngày gần đây. 

