Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ

Thứ Ba, 09:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, sáng nay (5/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến công tác có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương. 

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. Ảnh Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ diễn ra khi Quốc hội Việt Nam vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ - nước bạn bè thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện. 

Ấn Độ là một trong 3 quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong 10 năm qua, quan hệ hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, đây là cơ hội để lãnh đạo hai nước cùng định hình hợp tác trong giai đoạn mới.

Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

Văn Hiếu/VOV
Tin liên quan

Truyền thông Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang “sức nặng chiến lược”

VOV.VN - Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5-7/5, truyền thông Ấn Độ đồng loạt đăng tải các bài viết, bình luận và phân tích chuyên sâu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và dấu ấn lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
VOV.VN - Trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm hợp tác bền chặt, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5/2026 không chỉ củng cố tin cậy chính trị sâu sắc mà còn định hình tầm nhìn chiến lược, thúc đẩy hai quốc gia Việt Nam - Ấn Độ cùng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ: Kiến tạo xung lực mới
VOV.VN - Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (5-7/5/2026) theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi được kỳ vọng tạo xung lực mới, nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

