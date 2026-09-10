Việt Nam – Nga hợp tác nghiên cứu, phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh tình hình dịch tễ trên thế giới diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải chủ động phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và triển khai biện pháp phòng ngừa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và chuyên gia hai nước tham gia xây dựng phòng thí nghiệm, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Nga trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin tại buổi lễ khai trương trực tuyến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy tối đa năng lực của phòng thí nghiệm, từng bước xây dựng nơi đây trở thành trung tâm hiện đại về nghiên cứu và giám sát dịch tễ đối với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, qua đó đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ sức khỏe người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và chuyên gia hai nước tham gia xây dựng phòng thí nghiệm

Về phần mình, Tổng thống Putin nhận định việc đưa vào hoạt động dự án công nghệ cao này là một minh chứng rõ nét cho hợp tác đa lĩnh vực, cùng có lợi giữa Nga và Việt Nam, đồng thời thể hiện tính hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Theo Tổng thống Putin, đây là cơ sở hiện đại và quy mô lớn trong lĩnh vực an toàn vệ sinh dịch tễ và an toàn sinh học tại Việt Nam. Phòng thí nghiệm vận hành trên cơ sở công nghệ và phương pháp của Nga, phục vụ bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Hệ thống thiết bị chẩn đoán hiện đại cho phép thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về sinh học phân tử, di truyền và virus học; hỗ trợ giám sát, phòng ngừa, ứng phó với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đồng thời nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, vaccine.

Tổng thống Putin tại buổi lễ khai trương Phòng thí nghiệm

Đáng chú ý, hợp tác Việt – Nga trong lĩnh vực này đã đạt nhiều kết quả cụ thể. Theo đó, trong 10 năm qua, hai bên đã đào tạo hơn 600 chuyên gia Việt Nam, phát triển hơn 40 phương tiện chẩn đoán mới và đưa vào sử dụng bốn phòng thí nghiệm di động do Nga chuyển giao. Phòng thí nghiệm mới được kỳ vọng trở thành trung tâm cấp khu vực, đồng thời là cơ sở nghiên cứu, đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực dịch tễ học.

Lễ khai trương Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phòng chống bệnh truyền nhiễm đặt tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga ở Hà Nội

Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga đã hoạt động từ năm 1988 và là một trong những mô hình hợp tác khoa học lâu dài giữa hai nước. Trong gần bốn thập kỷ, các nhà khoa học Việt Nam và Nga đã phối hợp nghiên cứu hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều kết quả nghiên cứu đã được quốc tế ghi nhận. Việc đưa phòng thí nghiệm mới vào hoạt động tiếp tục mở rộng nền tảng hợp tác này và gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với những nhu cầu thiết thực về y tế và an toàn sinh học.