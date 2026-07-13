Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển

Sáng nay (13/7), tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương các bộ, ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hành động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết; tuy nhiên kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hoá dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới các bộ, ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; cùng với đó, rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, trọng tâm là Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp

"Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích sự tham gia doanh nghiệp, tổ chức xã hội, của cộng đồng; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài Nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới, đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng, kênh truyền thông, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế.

Các đại biểu dự Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới và phải trở thành một không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội.

"Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các nền tảng số để đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.