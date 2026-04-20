Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

Chỉ xem xét hỗ trợ thuế với trò chơi điện tử mang tính giáo dục cao, quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa dân tộc...

Thảo luận tại tổ sáng nay (20/4) về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TPHCM) quan tâm đến cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc băn khoăn về việc dự thảo đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất.

Sáng nay (20/4), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, nhằm thể chế hóa những định hướng của Đảng trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa của đất nước

Theo đại biểu, thực tế có những trò chơi điện tử mang yếu tố bạo lực, cờ bạc hoặc dẫn đến gây nghiện, gây nên những hệ lụy cho các gia đình cũng như toàn xã hội. Do đó, đại biểu kiến nghị không ưu đãi thuế chung cho mọi loại hình trò chơi điện tử, chỉ xem xét hỗ trợ đối với những dự án đáp ứng các tiêu chí như mang tính giáo dục cao, quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa dân tộc... Đặc biệt cần phải bắt buộc có công cụ kỹ thuật kiểm soát thời gian để ngăn chặn tình trạng nghiện game ở con trẻ.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng cho rằng dự thảo áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tuy nhiên không nên cào bằng mức thuế 5% cho tất cả các loại hình nghệ thuật vì nghệ thuật giải trí thương mại có thể tự sống được, trong khi đó nghệ thuật truyền thống còn chật vật với sự sinh tồn.

Do đó, đại biểu Thanh Trúc đề nghị chỉ giữ mức 5% thuế giá trị gia tăng cho nghệ thuật thương mại và cần áp dụng mức 0% hoặc đưa vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng trong 3-5 năm đầu thực hiện thí điểm đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản. Theo bà, đây là "chiếc phao cứu sinh" giúp các giá trị văn hóa hiện nay đang đứng trước bờ vực mai một có khả năng phục hồi.

Đề xuất ưu đãi thuế với hoạt động xuất khẩu phim, các ứng dụng số

Góp ý về cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa tại Điều 5, đại biểu Tráng A Dương (đoàn Lào Cai) cũng đề nghị cần quy định rõ tiêu chí lựa chọn địa phương thí điểm, nguyên tắc áp dụng ưu đãi về đất đai, phí, lệ phí và có lộ trình triển khai cụ thể, tránh dàn trải, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực.

Đối với quy định miễn, giảm tiền thuê đất, tài sản công đối với nhà xuất bản và cơ sở sản xuất phim tài liệu, khoa học, đại biểu Tráng A Dương đề nghị rà soát để bảo đảm thống nhất với pháp luật về đất đai và quản lý tài sản công; đồng thời làm rõ tiêu chí, điều kiện và phạm vi ưu đãi để tránh áp dụng tràn lan.

Đồng quan điểm, đại biểu Lý Hương (đoàn Lào Cai) đề xuất bổ sung thêm nội dung tại khoản 1 Điều 5 như sau: “Đối với sản phẩm phim và dịch vụ điện ảnh xuất khẩu ra nước ngoài; hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác, phân phối phim ra thị trường quốc tế; hợp tác sản xuất phim với tổ chức, cá nhân nước ngoài; các dự án phim quay tại Việt Nam phục vụ phát hành quốc tế được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% theo quy định của pháp luật và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ các hoạt động này theo quy định của pháp luật”.

Đại biểu Lý Hương cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, điện ảnh không chỉ là lĩnh vực văn hóa mà còn là một ngành công nghiệp có giá trị kinh tế cao, có khả năng tạo nguồn thu từ thị trường quốc tế và đặc biệt là góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

"Hoạt động sản xuất phim hướng tới thị trường quốc tế thường có chi phí lớn, rủi ro cao (chi phí sản xuất, quảng bá, phát hành, tham gia liên hoan phim, chợ phim quốc tế...). Việc bổ sung chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động xuất khẩu phim sẽ góp phần giảm chi phí, tăng khả năng thu hồi vốn, từ đó khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các dự án phim có chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế", đại biểu Lý Hương phân tích thêm.

Liên quan cơ chế chính sách thu hút nguồn lực để phát triển văn hóa, đại biểu Tào Đức Thắng (đoàn TP.HCM) cho rằng, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa, phát triển trọng tâm ở một số ngành công nghiệp văn hóa bao gồm du lịch văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, trò chơi điện tử trên mạng thì được hỗ trợ thuế thu nhập. Đại biểu đề xuất bổ sung thêm các tổ chức, cá nhân phát triển các ứng dụng số cũng được hưởng những chính sách trên. Bởi các ứng dụng app trên thiết bị di động phát triển cho nền tảng văn hóa, du lịch, trò chơi khám phá trên ứng dụng.

Theo đại biểu, việc tạo ra một app công nghệ không phải khó nhưng để sáng tạo, nuôi dưỡng app này phát triển, lớn mạnh lên thì rất là cần sự hỗ trợ, ưu đãi để phát triển.

Về việc nhà nước hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các chương trình quảng bá di sản, đại biểu cho rằng cần thiết doanh nghiệp nào cũng được hưởng chính sách này, chứ không nhất thiết phải doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước.