Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ

Sáng 26/8, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý. Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tham dự cuộc gặp mặt có 701 cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Triển vọng lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng chất lượng công việc

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, cuộc gặp mặt với mục đích cùng nhìn thẳng vào thực tiễn quy hoạch, đào tạo, rèn luyện, sử dụng cán bộ; nhận diện đúng hạn chế, vấn đề mới; thống nhất yêu cầu cao hơn đối với tổ chức và mỗi đồng chí được quy hoạch.

Nhấn mạnh, cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng điều cần nhìn ở mỗi cán bộ không chỉ là quá trình công tác hay khả năng đáp ứng một chức danh, mà trước hết là năng lực để làm cho chủ trương đi vào cuộc sống, làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách vận hành tốt hơn, công việc thông suốt hơn, tập thể đoàn kết hơn, người dân và đối tượng phục vụ được thụ hưởng tốt hơn.

“Không chờ có chức vụ cao hơn mới thể hiện năng lực lãnh đạo. Triển vọng lãnh đạo trong tương lai phải được kiểm chứng bằng chất lượng giải quyết công việc hiện tại. Được đưa vào quy hoạch là sự ghi nhận của tổ chức, nhưng không phải là lời hứa về chức vụ, không phải là quyền được kế nhiệm, càng không phải là một vị trí để chờ đến lượt. Quy hoạch mở ra một giai đoạn rèn luyện nghiêm túc hơn, yêu cầu cao hơn, thử thách nhiều hơn, sàng lọc thực chất hơn. Đảng ta sẽ ghi nhận những triển vọng, tổ chức môi trường và điều kiện; còn uy tín, năng lực và sự trưởng thành phải do mỗi cán bộ gây dựng, chứng minh hằng ngày bằng phẩm chất, kết quả công tác và sự tín nhiệm trong thực tiễn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở 4 vấn đề cốt lõi, đó là: Phải nhận thức đúng về ý nghĩa của quy hoạch và trách nhiệm của cán bộ trong quy hoạch; Phải chuẩn năng lực thực chất của đội ngũ cán bộ diện Ban Bí thư quản lý trong giai đoạn mới. Thước đo cuối cùng phải là sản phẩm, kết quả, tác động, uy tín và mức độ phục vụ nhân dân; Phải đổi mới việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý việc tạo môi trường để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong kỷ luật.

Tại cuộc gặp mặt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã báo cáo tóm tắt về tình hình đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Bí thư quản lý. Hội nghị nghe tham luận của các đồng chí cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của đảng cho những chặng đường phát triển mới. Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng. Nhiều đồng chí trực tiếp tham mưu, điều hành, phối hợp, tổ chức thực hiện ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; đứng ở điểm nối giữa Trung ương và cơ sở, giữa chủ trương và hành động. Tốc độ, chất lượng thực thi và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này.

“Vì vậy, không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua. Phải nhìn bằng việc khó đã giải quyết, điểm nghẽn đã tháo gỡ, tập thể đã xây dựng, người kế cận đã chuẩn bị và niềm tin đã bồi đắp. Chúng ta cần đội ngũ có tầm nhìn nhưng mạnh về thực thi, quyết đoán nhưng giữ nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng biết tự kiểm soát quyền lực; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.

Cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn; không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu. Phải biết nghe ý kiến khác mình, nghe cả điều không thuận tai; hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế của quyết định đối với đời sống nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý

Quy hoạch không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc; không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo. Quy hoạch không thay thế đánh giá và không khép lại cạnh tranh. Nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng. Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn; không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn.

Đặc biệt lưu ý, mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần tập trung vào 5 yêu cầu. Trước hết cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính, vì lợi ích chung. Liêm chính còn là công tâm trong dùng người, trung thực trong báo cáo, nhất quán giữa lời nói và việc làm, dám bảo vệ điều đúng và dám nhận trách nhiệm.

Cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý cần nâng tầm tư duy nhưng phải đặc biệt mạnh về tổ chức thực hiện. Mỗi nhiệm vụ quan trọng phải rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ kiểm tra. Nhưng không biến các yêu cầu đó thành thêm thủ tục. Một đề án được phê duyệt chưa phải kết quả nếu chưa đi vào cuộc sống; một quy định ban hành đúng hạn chưa phải thành công nếu làm phát sinh phiền hà; một chỉ tiêu hoàn thành về số lượng chưa đủ nếu chất lượng thấp. Kết quả phải được nhìn trong điều kiện thực tế, độ khó, nguồn lực, tính bền vững và quan trọng nhất là giá trị đối với đất nước, nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các cán bộ phải biết làm việc trong tập thể, phối hợp trong hệ thống, dùng người và phát triển người kế cận. Nhiều đồng chí đang giữ vị trí cấp phó hoặc làm việc trong cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phải không thụ động chờ giao việc, không né tránh trách nhiệm, không vượt vai, lấn quyền; tham mưu phải thẳng thắn, có căn cứ; khi tập thể đã quyết định thì phải nghiêm túc tổ chức thực hiện.

“Có cơ chế bảo vệ, nếu có ý kiến băn khoăn thì bàn bạc ý kiến của tập thể và xin ý kiến cấp trên, không để các đồng chí đơn độc trong những sáng kiến, dám nghĩ, dám làm, đi tận cùng kết quả. Cán bộ phải biết phối hợp, đặt lợi ích chung lên trên sự thuận tiện của cơ quan mình; không để “phần mình làm thì đúng” nhưng việc chung không chạy. Người lãnh đạo giỏi không chỉ tự mình làm được việc mà phải làm cho tổ chức mạnh lên; biết phát hiện, sử dụng người có đức, có tài, kể cả người giỏi hơn mình; trao quyền đi đôi với kiểm tra, không đố kỵ với nhân tố nổi trội. Mỗi đồng chí phải để lại một tập thể đoàn kết hơn, kỷ luật hơn và đội ngũ kế cận trưởng thành hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dưới góc độ quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Theo đó, quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ; coi giao việc, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển là công cụ chủ yếu để hình thành, kiểm nghiệm năng lực; đổi mới mạnh mẽ đánh giá và thẩm định cán bộ; nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc.

Không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới. Rà soát quy hoạch phải để so sánh thực chất, bổ sung người xứng đáng, đưa ra người không còn đáp ứng; không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, không bỏ sót người xứng đáng.

Một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm; nhưng bảo vệ không phải bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải chấp nhận tùy tiện. Kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chức vụ là sự phân công của tổ chức; quyền lực là sự ủy thác để phụng sự đất nước và nhân dân; danh dự, uy tín và dấu ấn cống hiến do mỗi người gây dựng. Phẩm chất và năng lực của cán bộ phải được kiểm chứng trong thực tiễn, bằng cách sử dụng quyền lực, bằng kết quả công việc và bằng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.