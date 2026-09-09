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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện một số doanh nghiệp tại Nga

Thứ Tư, 20:23, 09/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 9/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kinh nghiệm và hiệu quả hợp tác hơn 40 năm giữa Zarubezhneft và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga; khẳng định hợp tác năng lượng - dầu khí là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã và ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Zarubezhneft.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Vietsovpetro và Rusvietpetro là những mô hình hợp tác thành công, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, bảo đảm an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ của hai nước.

Ông Sergei Kudryashov trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; báo cáo về tình hình triển khai và hiệu quả của các dự án hợp tác giữa Zarubezhneft với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Việt Nam và Liên bang Nga; khẳng định Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với PVN triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025; nâng cao hiệu quả các dự án hiện có, đồng thời nghiên cứu mở rộng, đa dạng hóa hợp tác năng lượng - dầu khí, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi và triển khai các dự án chung tại nước thứ ba.

Ông Sergei Kudryashov bày tỏ mong muốn Zarubezhneft tham gia các dự án năng lượng mới, trong đó có việc nghiên cứu hình thành trung tâm năng lượng, phát triển chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất thiết bị năng lượng tại Việt Nam; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Zarubezhneft mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, đề nghị hai bên nghiên cứu những dự án cụ thể và tăng cường chuyển giao công nghệ; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Zarubezhneft hợp tác hiệu quả, lâu dài với PVN và các doanh nghiệp Việt Nam; đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước thường xuyên trao đổi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

*Tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập Công ty cổ phần đại chúng AFK Sistema, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc AFK Sistema đã nhanh chóng, tích cực cụ thể hóa các nội dung hợp tác được trao đổi tại cuộc gặp tháng 5/2025.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Vladimir Yevtushenkov, Nhà sáng lập Công ty cổ phần đại chúng AFK Sistema

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn lắng nghe, coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp hai nước thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp trong những lĩnh vực Liên bang Nga có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu lớn. Việc AFK Sistema thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghệ cao sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Vladimir Yevtushenkov giới thiệu về hoạt động và những thành tựu mới của AFK Sistema; cho biết đã sang Việt Nam nghiên cứu thị trường, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác và chuyển giao công nghệ.

Khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của AFK Sistema tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác tin cậy của doanh nghiệp Nga, ông Vladimir Yevtushenkov bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ và đào tạo bài bản nguồn nhân lực Việt Nam; đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, nhận diện sinh trắc học, thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số; mở rộng hợp tác trong sản xuất thiết bị điện, phương tiện giao thông xanh, khách sạn - du lịch, văn hóa và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng có nhu cầu.

Hoan nghênh các đề xuất của AFK Sistema, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tập đoàn phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu của Việt Nam xác định rõ nhu cầu, mô hình hợp tác và nguồn lực đầu tư; lựa chọn một số dự án có tính khả thi cao, làm rõ công nghệ và lộ trình triển khai.

*Tại buổi tiếp ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kinh nghiệm và các kết quả hoạt động của Quỹ trên nhiều địa bàn và trên các lĩnh vực khác nhau; ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Quỹ trong việc nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V, góp phần đẩy lùi và kiểm soát đại dịch này.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng và y tế công nghệ cao. Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư Nga có năng lực, công nghệ tiên tiến và chiến lược hợp tác lâu dài tham gia vào quá trình này.

Hoan nghênh hợp tác giữa RDIF và các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực y sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần cụ thể hóa các thỏa thuận về nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine, sinh phẩm thế hệ mới tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn chuyên môn, hướng tới đáp ứng nhu cầu của Việt Nam và thị trường khu vực; đề nghị RDIF phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các cơ hội đầu tư, hợp tác tại Liên bang Nga.

Ông Kirill Dmitriev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam; đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, thị trường có sức hấp dẫn đầu tư lớn và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại châu Á. Ông Kirill Dmitriev báo cáo về kết quả hợp tác giữa RDIF với các đối tác Việt Nam thời gian qua, trong đó có tăng cường đối thoại đầu tư chiến lược và tìm kiếm các dự án hợp tác trong những lĩnh vực như giao thông, logistics, hạ tầng số, công nghệ cao, y tế, năng lượng và sản xuất công nghiệp.

Tổng Giám đốc RDIF mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Quỹ tăng cường kết nối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; sớm đưa các thỏa thuận đã ký kết thành những dự án đầu tư cụ thể, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như năng lượng - dầu khí, du lịch và nghỉ dưỡng.

*Tại cuộc tiếp Giáo sư Ruslan Rodin, là tài năng khoa học của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MSU), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua đã góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học có năng lực nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ nền tảng và nghiên cứu có chiều sâu.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Giáo sư Ruslan Rodin, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MSU)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong giai đoạn hợp tác mới, cần tiếp tục tập trung hợp tác khoa học và công nghệ, không chỉ đào tạo, trao đổi cán bộ, trao đổi tri thức mà phải bằng những sản phẩm khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu cụ thể.

Tại cuộc tiếp, Giáo sư Ruslan Rodin bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; mong muốn cùng hợp tác phát triển trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, an ninh dữ liệu.

Giáo sư Ruslan Rodin chia sẻ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov là đại học lâu đời tại Nga. Thời gian qua, tiếp nối mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Trường MSU và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, hai bên đã có những thỏa thuận hợp tác mở ra những định hướng phát triển mới mẻ, toàn diện và sâu rộng hơn. Để có thêm nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, thực chất, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov mong muốn thành lập Phân viện nghiên cứu Lomonosov tại Việt Nam, để đào tạo tinh hoa, kết hợp nghiên cứu khoa học, công nghệ và quy trình chế tạo nhằm tạo ra sản phẩm mới; các sinh viên, nhà khoa học có cơ hội học tập, trao đổi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ.

Hoan nghênh Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov thành lập Phân viện nghiên cứu Lomonosov tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, Trường MSU tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới thực chất, có chọn lọc và hướng mạnh tới công nghệ chiến lược.

Việt Cường-Hương Trà-Minh Phượng/VOV
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