English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev

Thứ Tư, 07:07, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga, ngày 8/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đồng chí Medvedev chúc mừng thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra các định hướng phát triển mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam cũng như những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, đối tác ưu tiên và tin cậy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng chí Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich Dang nuoc nga thong nhat dmitry medvedev hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Medvedev; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí trên cương vị Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đối với sự phát triển của Liên bang Nga, cũng như đối với việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương; duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đảng Nước Nga Thống nhất, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich Dang nuoc nga thong nhat dmitry medvedev hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao vai trò của đồng chí Medvedev trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Đảng, trao đổi chiến lược về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, giáo dục - đào tạo logistics và vận tải và giao lưu nhân dân; đồng thời, nghiên cứu xây dựng các định hướng hợp tác chiến lược dài hạn, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai Đảng, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đồng chí Medvedev khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien chu tich Dang nuoc nga thong nhat dmitry medvedev hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất thời gian qua; khẳng định quan hệ giữa hai Đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Nga. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác giữa các chính đảng; cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao vai trò của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Nga, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của Đảng, đồng thời đạt kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Liên bang Nga sắp tới, tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri Nga, góp phần vào sự phát triển ổn định, thịnh vượng của đất nước Nga và mở ra những động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Việt Cường - Hương Trà/ VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko

VOV.VN - Chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V. Matvienko

VOV.VN - Chiều 8/9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Matvienko.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (theo giờ địa phương), tại Trường Đại học điện ảnh quốc gia, thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (theo giờ địa phương), tại Trường Đại học điện ảnh quốc gia, thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dự khai trương “Không gian Di sản và Kết nối văn hóa Việt - Nga”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đuma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9, tại Thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9, tại Thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội