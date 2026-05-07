Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc bang Maharashtra của Ấn Độ

Thứ Năm, 21:17, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5, tại thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma.

Tại buổi tiếp, Thống đốc bang Maharashtra nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bày tỏ vinh dự được đón Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam tới thăm thành phố Mumbai - thủ phủ của bang Maharashtra và thăm Phủ Thống đốc là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.

Thống đốc chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của bang Maharashtra và thành phố Mumbai, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên có nhiều dư địa bổ trợ như tài chính, công nghệ thông tin, logistics, phát triển hạ tầng, đô thị thông minh, văn hoá, điện ảnh, du lịch, trong đó có du lịch tâm linh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc bang Maharashtra Shri Jishnu Dev Varma. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, “trái tim” kinh tế năng động của Ấn Độ và khu vực Nam Á, kinh đô điện ảnh với những bộ phim mà người dân Việt Nam yêu thích.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và khẳng định chuyến thăm lần này nhằm tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư.

Chia sẻ về những kết quả đạt được tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong rằng đây sẽ là cú huých, tạo động lực hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã thiết lập thỏa thuận kết nghĩa - thỏa thuận đầu tiên, tạo tiền đề và động lực mạnh mẽ khuyến khích các địa phương hai nước tăng cường hợp tác, kết nối. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thống đốc bang Maharashtra Shri Jishnu Dev Varma. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, hai bên nhất trí cho rằng hai nền kinh tế có tiềm năng to lớn và tính bổ trợ cao, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc bang quan tâm thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Mumbai với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương của Việt Nam.

Thống đốc bang Maharashtra bày tỏ hoàn toàn nhất trí với các định hướng cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp của bang tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Đây cũng là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chương trình thăm Cấp nhà nước tới Ấn Độ, tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Thành phố Mumbai, lên đường thăm Cấp Nhà nước tới Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Anura Kumara Dissanayake.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thống đốc bang Maharashtra
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ hiến bang Maharastra Devendra Fadnavis
VOV.VN - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, ngày 7/5, tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần nâng lên tầm cao mới
VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Cấp nhà nước tới Ấn Độ, chiều nay tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Thương mại - Đầu tư - Du lịch Việt Nam - Ấn Độ với sự tham dự của gần 400 doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ
Chiều 7/5/2026, tại Thành phố Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.

