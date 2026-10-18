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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Chủ Nhật, 17:22, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Khối mậu dịch tự do thương mại (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành tựu phát triển của Liechtenstein, đất nước có bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế giới, tăng trưởng GDP cao, nền kinh tế có thế mạnh nổi bật về công nghiệp chế tạo công nghệ cao, trung tâm tài chính, ngân hàng và đổi mới sáng tạo; hoan nghênh vai trò tích cực của Liechtenstein trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của giai đoạn phát triển mới, đồng thời xác định tự chủ, tự lực tự cường và phát triển quan hệ quốc tế là nền tảng để phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ vinh dự là Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thăm Việt Nam, cảm nhận được Việt Nam là đất nước tươi đẹp và mến khách; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng Việt Nam trở thành đất nước giàu mạnh với nền công nghiệp và kinh tế ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước việc Việt Nam ngày càng có vai trò, vị thế trong khu vực và là nước có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực hiện nay.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Thủ tướng Brigitte Haas khẳng định việc thắt chặt quan hệ chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, mở đường dẫn lối cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và tăng cường các hoạt động trao đổi thương mại – đầu tư; và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ tin tưởng việc ký kết với Việt Nam 2 Hiệp định lần này sẽ tạo nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới trong những lĩnh vực quan tâm chung.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên, nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, khoa học – công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vốn là thế mạnh của Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu, mở ra các kênh hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Thủ tướng Liechtenstein nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp  Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả, năng suất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA đi vào thực thi; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau; khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế. Hai nước cũng cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước, con người, qua đó tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

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Toàn cảnh buổi tiếp

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thủ tướng Brigitte Haas chuyển lời mời Hoàng thân Hans-Adam II thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Việt Cường/VOV
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