English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống Nga

Thứ Ba, 18:59, 08/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev.

Tại cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời nhiệt liệt chúc mừng một lần nữa Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam Khóa XVI tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước, thể hiện uy tín của đồng chí đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Nga lần này, ông Nikolai Patrushev cũng nhắc lại ấn tượng về chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 9/2025, đặc biệt là việc nhiều kết quả của chuyến thăm đã và đang được triển khai rất tích cực.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep tro ly tong thong nga hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nicolai Patrushev. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán xác định Nga là đối tác quan trọng và tin cậy, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và chiến lược phát triển của Việt Nam. Điều này một lần nữa được Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua khẳng định. Trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh việc tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai nước cần chủ động kiến tạo những lĩnh vực mới có tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, trong đó hợp tác biển là một hướng hợp tác nhiều triển vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa chiến lược quan trọng; biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh, bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026 - 2030; đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá Nga có nhiều kinh nghiệm, năng lực khoa học - công nghệ và cơ sở công nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu; đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam.

Hai bên đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và Nga, trong đó có những kết quả tích cực trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Ông Nikolai Patrushev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Patrushev cho biết Nga rất quan tâm thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN.

Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển; nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9-9/9.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo ra xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7/9-9/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Liên bang Nga
Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 8/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo 2, Moscow bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo lời mời của Tổng thống V.Putin.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Liên bang Nga

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 8/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã hạ cánh xuống sân bay Vnukovo 2, Moscow bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại theo lời mời của Tổng thống V.Putin.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội