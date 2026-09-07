English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Thứ Hai, 20:47, 07/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 7/9 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, một số quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam G.S.Bezdetko; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham cap nha nuoc lien bang nga hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vnukovo, thủ đô Moskva, Liên bang Nga, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay Vnukovo với sự có mặt của các quan chức cấp cao hai nước; Đội Danh dự và Đoàn Quân nhạc và màn diễu binh đặc biệt chào mừng.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại chân cầu thang máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bắt tay các quan chức phía Liên bang Nga và phía Việt Nam ra đón.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham cap nha nuoc lien bang nga hinh anh 2
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko nồng nhiệt chào đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chernyshenko tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi dọc thảm đỏ tới vị trí danh dự. Đội trưởng Đội danh dự chào mừng và báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga.

Sau khi duyệt đội danh dự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko giới thiệu quan chức hai nước dự lễ đón. Kết thúc Lễ đón, Đội Danh dự diễu binh chào mừng.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham cap nha nuoc lien bang nga hinh anh 3
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam bat dau tham cap nha nuoc lien bang nga hinh anh 4
Đội Danh dự diễu binh chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam

Chuyến thăm khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việt Cường/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 bộ, cơ quan
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 bộ, cơ quan

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 bộ, cơ quan

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 bộ, cơ quan

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phân công công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
Phân công công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Việc phân công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất; đồng thời phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong từng lĩnh vực công tác.

Phân công công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Phân công công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

VOV.VN - Việc phân công tác Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất; đồng thời phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong từng lĩnh vực công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 7/9, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội