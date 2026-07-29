English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào

Thứ Tư, 19:55, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 29/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm. Diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng, chuyến thăm đã góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep truong ban to chuc trung uong lao hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đồng chí Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng, vinh dự sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam; đồng thời báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một số nét nổi bật về tình hình Lào, kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua; các hoạt động chính của chuyến thăm, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thành công giữa Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep truong ban to chuc trung uong lao hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone khẳng định, Đảng, Nhà nước Lào luôn trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, đặc biệt là cá nhân đồng chí và Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hết sức trân trọng sự quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự hợp tác rất hiệu quả giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone mong rằng, các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn mới giữa hai Ban Tổ chức Trung ương và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam vừa ký kết trong chuyến thăm. 

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác tổ chức, xây dựng Đảng và quản lý cán bộ có ý nghĩa “then chốt” của “then chốt” đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2026-2031; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của mỗi Đảng, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ để hai Ban Tổ chức Trung ương, cũng như Bộ Nội vụ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên quan tâm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Lào vừa triển khai việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Trung ương, tái lập cấp xã. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep truong ban to chuc trung uong lao hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Sisay Leudetmounsone trân trọng cảm ơn những ý kiến định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cam kết, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ Việt Nam trong việc triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Thỏa thuận hợp tác mà hai bên vừa ký kết đã ký kết, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và các đối tác của Việt Nam, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Văn Hiếu/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ nhân dân”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ nhân dân”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo kịp thời thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy; trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ nhân dân”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Kiên quyết loại bỏ tư tưởng “thuận cán bộ, khổ nhân dân”

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo kịp thời thay thế, cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy; trọng dụng, bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, diễn ra sáng nay (29/7).

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

VOV.VN - Sau đây là toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, diễn ra sáng nay (29/7).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao CHDCND Lào
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao CHDCND Lào

VOV.VN - Chiều ngày 28/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao CHDCND Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao CHDCND Lào

VOV.VN - Chiều ngày 28/7/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội