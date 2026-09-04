Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng Quân đội

Dự buổi Lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tướng Lê Quang Đạo.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng những đóng góp quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; là sự giao phó trọng trách lớn hơn trong việc cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đồng chí Lê Quang Đạo luôn gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật Quân đội; khiêm tốn, giản dị, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thường xuyên "tự soi, tự sửa", kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thượng tướng Lê Quang Đạo phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Lê Quang Đạo cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; đẩy nhanh lộ trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo các nghị quyết của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây việc dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và danh hiệu cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Đạo.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Quang Đạo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương; bày tỏ xúc động khi được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Thượng tướng Lê Quang Đạo hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.