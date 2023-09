Trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho cán bộ Công an Thái Bình hy sinh

VOV.VN - Sáng 25/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Đình Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình trao Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú (sinh năm 1998), cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.