Tổng Bí thư Tô Lâm: Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc là nhu cầu và cơ hội

Thứ Năm, 16:25, 19/03/2026
VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm tới.

“Phát triển các tuyến đường sắt cần đi đôi với quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và cụm sản xuất dọc hành lang kinh tế, nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới và nâng cao giá trị gia tăng trong nước” - Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam – Trung Quốc, ngày 19/3. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

tong bi thu to lam Duong sat viet nam - trung quoc la nhu cau va co hoi hinh anh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa tại ga Đồng Đăng

Sau khi trực tiếp khảo sát thực địa tại Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội. Mếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm tới.

Nhận định, hợp tác kết nối hạ tầng và đường sắt Việt Nam-Trung Quốc sẽ giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á- Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, Tổng Bí thư cho rằng, các tuyến đường sắt tạo điều kiện hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm logistics và đô thị công nghiệp dọc tuyến, qua đó tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.

tong bi thu to lam Duong sat viet nam - trung quoc la nhu cau va co hoi hinh anh 2

Thời gian tới, để triển khai hiệu quả việc đầu tư các tuyến đường sắt, Tổng Bí thư cho rằng, cần giải bài toán huy động vốn, xây dựng cơ chế huy động vốn đa dạng và bền vững, kết hợp nhiều nguồn lực khác nhau.

"Cần phải xây dựng cơ chế điều phối thống nhất ở cấp quốc gia đối với các dự án kết nối hạ tầng chiến lược này; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương, đồng thời thiết lập đầu mối điều phối hiệu quả trong quá trình đàm phán, chuẩn bị và triển khai dự án. Việc tăng cường điều phối liên ngành cần bảo đảm sự gắn kết đồng bộ giữa phát triển hạ tầng giao thông với quy hoạch phát triển kinh tế vùng, hệ thống logistics và các khu công nghiệp dọc các hành lang kinh tế", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

tong bi thu to lam Duong sat viet nam - trung quoc la nhu cau va co hoi hinh anh 3
Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính

Lưu ý về nguy cơ trở thành tuyến trung chuyển hàng hóa đơn thuần, Tổng Bí thư yêu cầu phát triển các tuyến đường sắt cần đi đôi với quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và cụm sản xuất dọc hành lang kinh tế, nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Theo Tổng Bí thư, các tuyến đường sắt và hành lang kinh tế mới sẽ đi qua nhiều địa phương, do đó phải quy hoạch phát triển vùng đồng bộ, nhất là về sử dụng đất, phát triển đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng logistics, tránh tình trạng phát triển manh mún, thiếu liên kết hoặc cạnh tranh không hiệu quả giữa các địa phương, làm giảm hiệu quả tổng thể của các dự án hạ tầng.

tong bi thu to lam Duong sat viet nam - trung quoc la nhu cau va co hoi hinh anh 4
Tổng Bí thư phát biểu buổi làm việc

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, kết nối hạ tầng, đặc biệt là đường sắt kết nối Việt Nam – Trung Quốc, cần được xác định là đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế song phương.

Đồng thời nhấn mạnh, phải giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ trong phát triển; bảo đảm các dự án hợp tác phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và quy hoạch hạ tầng của Việt Nam. Cùng với đó là đa dạng hóa nguồn vốn, đối tác đầu tư, kết hợp linh hoạt các hình thức huy động vốn để bảo đảm bền vững tài chính, hạn chế rủi ro nợ công.

tong bi thu to lam Duong sat viet nam - trung quoc la nhu cau va co hoi hinh anh 5
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, mọi dự án hợp tác cần đặt hiệu quả kinh tế - xã hội lên hàng đầu, được đánh giá kỹ lưỡng về tác động tới phát triển vùng, chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm minh bạch về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế triển khai, đồng thời tăng cường năng lực quản lý, giám sát, điều phối của các cơ quan nhà nước.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Tô Lâm đường sắt Trung Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
