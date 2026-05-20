Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Phiên họp được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch tổng kết, thảo luận, góp ý dự thảo quy chế làm việc của Tổ Biên tập, kế hoạch Tổng kết, đề cương Tổng kết, định hướng cho các nhóm Tổng kết, khung hướng dẫn Tổng kết cho các tỉnh ủy, thành ủy, ban, bộ, ngành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương công bố Quyết định của Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) về việc: Thành lập Tổ Biên tập gồm 30 thành viên; thường trực Tổ Biên tập gồm 15 thành viên; phân công các thành viên Tổ Biên tập vào hai nhóm tổng kết. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo là Tổ trưởng Tổ Biên tập.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phiên họp thể hiện tinh thần khẩn trương, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Tổng kết và gợi mở một số định hướng, nội dung tập trung thảo luận, góp ý.

Nhấn mạnh yêu cầu “tổng kết để định hướng tương lai”, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, công tác tổng kết không chỉ nhằm nhìn lại chặng đường 100 năm vẻ vang Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mà quan trọng hơn là đúc kết những vấn đề lý luận và thực tiễn có giá trị nền tảng, tạo cơ sở khoa học cho việc hoạch định con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Kết quả tổng kết cũng sẽ là căn cứ quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nghiên cứu, xem xét việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các thành viên Tổ Biên tập khẩn trương hoàn thiện đề cương chi tiết; đồng thời tổ chức công tác tổng kết một cách bài bản, khoa học, gắn chặt giữa nghiên cứu ở Trung ương với khảo sát, tổng kết thực tiễn tại các địa phương, bảo đảm phản ánh đầy đủ thực tiễn sinh động của đất nước.

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị, lý luận và thực tiễn. Ông nhấn mạnh, với tính chất đặc biệt và yêu cầu rất cao của nhiệm vụ, việc xây dựng quy chế, quy trình làm việc chặt chẽ, khoa học là điều kiện tiên quyết để Tổ Biên tập vận hành hiệu quả, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn lưu ý, công tác tổng kết đòi hỏi cách tiếp cận bài bản, nghiêm cẩn cả về phương pháp luận và tổ chức thực hiện. Việc tổng kết phải được triển khai trên tinh thần kế thừa, tích hợp, đổi mới phương pháp tiếp cận, bảo đảm phản ánh đầy đủ chiều sâu lịch sử cũng như yêu cầu phát triển lý luận trong bối cảnh mới.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, đây là nhiệm vụ có tính liên ngành, tích hợp cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học. Ông đề nghị, các thành viên Tổ Biên tập cần nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin; tránh sa vào các vấn đề thuộc chuyên ngành cụ thể. Trong quá trình tổng kết, cần coi trọng phương pháp tổng kết mới, hiện đại, liên ngành, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng, huy động các chuyên gia tham gia tổng kết.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với các dự thảo văn bản, tài liệu được chuẩn bị công phu, nghiêm túc cho phiên họp. Các ý kiến tập trung góp ý hoàn thiện nội dung, phương pháp tiếp cận và tổ chức triển khai nhiệm vụ, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời làm sâu sắc hơn quy luật vận động, phát triển và những bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó góp phần xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, Tổ Biên tập khẩn trương chắt lọc hoàn thiện các văn bản, tài liệu dự liệu; phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, bảo đảm tiến độ tổng kết.