中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh để xây dựng luật

Thứ Tư, 14:05, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những mặt hạn chế của Pháp lệnh Cựu Chiến binh và đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu trong quá trình xây dựng Luật Cựu chiến binh.

Sáng 25/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh. Việc tổng kết thi hành pháp lệnh có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về cựu chiến binh trong thời gian tới.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí sau 20 năm triển khai thực hiện (2005-2025), Pháp lệnh Cựu chiến binh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cựu chiến binh và củng cố tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp. Hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội. Hội viên Cựu chiến binh đã đóng góp nhiều nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, một số quy định của Pháp lệnh bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Tại hội nghị, ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đề nghị Quốc hội Ban hành Luật Cựu Chiến binh. Đây cũng chính là nâng cái tầm pháp lý cho Hội.

“Pháp lệnh thì có cái hiệu lực pháp lý nó thấp hơn luật, phạm vi điều chỉnh và tính ràng buộc của nó thì cũng còn có nhiều cái hạn chế. Và trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề liên quan đến Cựu chiến binh như là chính sách an sinh xã hội, rồi tham gia xây dựng hệ thống chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội. Do đó thì là cần cái khung pháp lý ở cấp luật để bảo đảm cái tính ổn định, vững chắc và lâu dài”, ông Lăng cho biết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, thời gian qua Hội cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện pháp lệnh, để hội cựu chiến binh các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt 20 năm qua.

Pháp lệnh là cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tốt bản chất “Bộ đội  Cụ Hồ” và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh

Đồng thời Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường nêu rõ những mặt hạn chế của Pháp lệnh Cựu Chiến binh và đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu trong quá trình xây dựng Luật Cựu chiến binh.

“Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu thấu tình, đạt lý những ý kiến đóng góp về mặt hạn chế, khuyết điểm, những bài học rút ra, để xây dựng dự thảo Luật Cựu chiến binh phù hợp với xu thế phát triển của tình hình mới. So với yêu cầu phát triển của thực tiễn bây giờ, Pháp lệnh đã vừa cũ, vừa lạc hậu, nên phải xây dựng ra Luật. Quyết tâm chính trị của chúng ta là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI này phải xây dựng và thông qua được Luật Cựu chiến binh Việt Nam", ông Bế Xuân Trường kiến nghị.

Xây dựng Hội Cựu chiến binh VOV phát triển vững mạnh, toàn diện

VOV.VN - Với mục tiêu xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh, góp phần phát triển VOV chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), Đại hội lần thứ V Hội Cựu chiến binh VOV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra, thống nhất nhiều mục tiêu, chương trình hành động.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: xây dựng Luật Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam Quốc hội khóa XVI
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM
Người cựu chiến binh vượt qua nghịch cảnh, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn
KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội