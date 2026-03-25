Tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh để xây dựng luật

Sáng 25/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu Chiến binh. Việc tổng kết thi hành pháp lệnh có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về cựu chiến binh trong thời gian tới.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí sau 20 năm triển khai thực hiện (2005-2025), Pháp lệnh Cựu chiến binh đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cựu chiến binh và củng cố tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp. Hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Các cấp Hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội. Hội viên Cựu chiến binh đã đóng góp nhiều nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước và sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, một số quy định của Pháp lệnh bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Tại hội nghị, ông Trương Chí Lăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đề nghị Quốc hội Ban hành Luật Cựu Chiến binh. Đây cũng chính là nâng cái tầm pháp lý cho Hội.

“Pháp lệnh thì có cái hiệu lực pháp lý nó thấp hơn luật, phạm vi điều chỉnh và tính ràng buộc của nó thì cũng còn có nhiều cái hạn chế. Và trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề liên quan đến Cựu chiến binh như là chính sách an sinh xã hội, rồi tham gia xây dựng hệ thống chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội. Do đó thì là cần cái khung pháp lý ở cấp luật để bảo đảm cái tính ổn định, vững chắc và lâu dài”, ông Lăng cho biết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường khẳng định, thời gian qua Hội cựu chiến binh các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện pháp lệnh, để hội cựu chiến binh các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị trong suốt 20 năm qua.

Pháp lệnh là cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tốt bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh

Đồng thời Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường nêu rõ những mặt hạn chế của Pháp lệnh Cựu Chiến binh và đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu trong quá trình xây dựng Luật Cựu chiến binh.

“Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu thấu tình, đạt lý những ý kiến đóng góp về mặt hạn chế, khuyết điểm, những bài học rút ra, để xây dựng dự thảo Luật Cựu chiến binh phù hợp với xu thế phát triển của tình hình mới. So với yêu cầu phát triển của thực tiễn bây giờ, Pháp lệnh đã vừa cũ, vừa lạc hậu, nên phải xây dựng ra Luật. Quyết tâm chính trị của chúng ta là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI này phải xây dựng và thông qua được Luật Cựu chiến binh Việt Nam", ông Bế Xuân Trường kiến nghị.