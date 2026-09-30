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Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Dili

Thứ Tư, 17:00, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Tổng thống Timor-Lestee José Ramos-Horta tới dự, cùng đại diện Chính phủ, Ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Timor-Leste.

Lễ kỷ niệm diễn ra cùng ngày Đại sứ Phạm Bình Đàm trình Quốc thư lên Tổng thống José Ramos-Horta, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Bình Đàm điểm lại những thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới. Từ một đất nước chịu nhiều khó khăn sau chiến tranh, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng; theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 40 triệu người đã thoát nghèo. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

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Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại buổi lễ

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Timor-Leste có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng trân trọng độc lập, tự chủ và khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đồng hành cùng Timor-Leste trong xây dựng đất nước và hội nhập ASEAN.

Theo Đại sứ, sự hiện diện thường trú của Việt Nam tại Dili tạo điều kiện để hai bên đưa các thỏa thuận vào thực tiễn, triển khai các chương trình, dự án cụ thể, mang lại thêm cơ hội cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng thống José Ramos-Horta nhiệt liệt chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh, đánh giá cao thành tựu phát triển, hội nhập và nâng cao đời sống người dân của Việt Nam trong những thập niên qua.

Tổng thống cho rằng kinh nghiệm phát triển và tham gia ASEAN của Việt Nam có giá trị tham khảo đối với Timor-Leste trong quá trình hội nhập sâu rộng vào Cộng đồng ASEAN.

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Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos Horta dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Dili. Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Dili

Về quan hệ song phương, Tổng thống đánh giá Việt Nam là đối tác tin cậy của Timor-Leste trong bảo đảm an ninh lương thực; ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là Viettel thông qua Telemor và dịch vụ tài chính số Mosan, trong phát triển viễn thông, kết nối số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tại Timor-Leste.

Tổng thống đánh giá cao các chương trình học bổng, đào tạo và trao đổi kỹ thuật của Việt Nam, mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và năng lượng. 

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Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống khẳng định hai nước cùng coi trọng luật pháp quốc tế, hòa bình, ổn định và an ninh; nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Tổng thống ủng hộ việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất.

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Phở, nem, cà phê và các món ăn truyền thống của Việt Nam được giới thiệu trong Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại khuôn viên Đại sứ quán trong không gian gần gũi, thân tình, với trang trí tre trúc, nón lá, đèn lồng, trống đồng Đông Sơn, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam cùng phở, nem, cà phê và các món ăn truyền thống.

Đại sứ quán ứng dụng công nghệ số trong đăng ký, đón tiếp và tương tác với khách mời, thông qua mã QR tích hợp thông tin chương trình và nội dung giới thiệu về Việt Nam.

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Qua sự kiện, Đại sứ quán giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, năng động, giàu bản sắc, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài phát triển quan hệ Việt Nam - Timor-Leste thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước. Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (28/7/2002 - 28/7/2027).

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Đại sứ Phạm Bình Đàm trình Quốc thư lên Tổng thống Timor-Leste

VOV.VN - Ngày 29/9, tại Phủ Tổng thống Nicolau Lobato, thủ đô Dili, Đại sứ Phạm Bình Đàm đã trình Quốc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền thường trú đầu tiên của Việt Nam tại Timor-Leste.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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