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Việt Nam - Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Thứ Sáu, 17:13, 03/07/2026
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VOV.VN - Ngày 2/7, tại thủ đô Dili, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai), trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác pháp luật, tư pháp, chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp, Đại biện Phạm Bình Đàm bày tỏ ấn tượng trước những chuyển biến tích cực trong cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước của Timor-Leste. Đại biện khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste cả trên bình diện song phương và trong các cơ chế hợp tác pháp luật, tư pháp của ASEAN. Theo Đại biện, Timor-Leste có thể nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp, rút ngắn quá trình hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Về phần mình, Bộ trưởng Sérgio Hornai đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam và Timor-Leste có nhiều điểm gần gũi, tương đồng. Trên cơ sở kinh nghiệm Việt Nam tích lũy qua nhiều thập kỷ, Bộ trưởng đề xuất hai Bộ Tư pháp triển khai chương trình nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam - Timor-Leste, nhằm làm rõ những điểm tương đồng, khác biệt và xác định các kinh nghiệm phù hợp để Timor-Leste tham khảo trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp.

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Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Sérgio de Jesus Fernandes da Costa Hornai. (Ảnh: Phạm Hà)

Trong bối cảnh Timor-Leste đang đẩy mạnh hội nhập ASEAN, Bộ trưởng cho rằng việc từng bước hài hòa hóa pháp luật với các chuẩn mực chung của khu vực và quốc tế là yêu cầu quan trọng. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên cũng trao đổi sâu về vai trò của hạ tầng số trong cải cách tư pháp và hiện đại hóa nền hành chính công. Đối với Telemor, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tại Timor-Leste, Đại biện đề nghị phía Timor-Leste xem xét các cơ chế và chính sách khuyến khích phù hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng độ phủ dịch vụ, phát triển thuê bao, nâng cao khả năng kết nối và từng bước giảm chi phí tiếp cận viễn thông cho người dân. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ những bài học này, qua đó hỗ trợ Timor-Leste phát triển hạ tầng số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Sérgio Hornai ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam, đồng thời khẳng định Timor-Leste sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng số và viễn thông. Bộ trưởng cũng cam kết phối hợp thúc đẩy các thủ tục liên quan đến việc hoàn thiện trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Dili trên tinh thần có đi có lại, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung của hai nước.

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Động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Timor-Leste

VOV.VN - Ngày 18/6, tại Thủ đô Dili, Đại diện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm có cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Timor-Leste Filipus Nino Pereira, trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng thương mại, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư giữa hai nước Việt Nam-Timor Leste. 

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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