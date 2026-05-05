"Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm"

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về ý nghĩa chuyến thăm và triển vọng quan hệ hai nước.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa

PV: Đại sứ có thể chia sẻ ý nghĩa chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 1 thập kỷ Việt Nam - Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là sự kiện mang tính biểu tượng và thực tiễn quan trọng cho cả hai nước.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016, quan hệ hai nước có những bước tiến vượt bậc trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến giao lưu nhân dân và thương mại. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ và các cuộc gặp cấp cao sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ cho mối quan hệ vốn đã rất năng động này.

Đối với quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, tôi vẫn nói rằng: “bầu trời không phải là giới hạn”. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi những kết quả cụ thể khi các nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau tại Ấn Độ tuần này.

PV: Nhìn lại chặng đường hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ, đặc biệt là 10 năm nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Đại sứ thấy ấn tượng nhất với những thành tựu hợp tác nào?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Ấn Độ và Việt Nam là hai nền văn minh có lịch sử quan hệ lâu đời. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972 và nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2016.

Nhìn lại hành trình vừa qua, những thành tựu hợp tác giữa hai nước thể hiện trên mọi mặt với những bước tiến vượt bậc. Về chính trị, từ năm 2016, lãnh đạo hai nước đã gặp nhau hơn 25 lần, phản ánh sự tương đồng sâu sắc trong lợi ích chiến lược và thiện chí giữa hai bên.

Về kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Về kết nối và du lịch, chúng ta ghi nhận sự phát triển bùng nổ khi chỉ vài năm trước, hai bên không có đường bay thẳng nào nhưng hiện nay đã có gần 90 chuyến bay mỗi tuần. Riêng năm ngoái, đã có khoảng 900.000 lượt du khách qua lại giữa hai nước.

Về quốc phòng và an ninh, quan hệ đối tác được triển khai ở tất cả các cấp, tiêu biểu như hoạt động diễn tập song phương thường niên VINBAX về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về văn hóa, với nền tảng kết nối bởi Phật giáo, năm ngoái, việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đã trở thành một cột mốc đáng nhớ.

Về giao lưu nhân dân, tôi tin đây là khía cạnh quan trọng nhất vì chính người dân là những sợi dây kết nối bền chặt giữa hai nước. Đại sứ quán cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, các chuyến tham quan thực tế cho các công ty du lịch và nhà báo Việt Nam đến các bang như Maharashtra, Odisha, Bihar và Delhi để thúc đẩy du lịch hai chiều.

PV: Với vị trí là đối tác then chốt trong “Chính sách Hành động Hướng Đông”, Đại sứ kỳ vọng gì vào những bước phát triển mới, đặc biệt về kinh tế, công nghệ xanh, chuyển đổi số, AI?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Như tôi đã nói, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hiện đang ở mức 16 tỷ USD. Dù đây là con số khả quan, nhưng tôi thấy chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa, với thế mạnh về nhân lực, kỹ năng khởi nghiệp và một xã hội luôn tràn đầy khát vọng.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ chuyển hóa sự tin cậy lẫn nhau thành kết quả cụ thể trong các lĩnh vực hợp tác mới như: công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và dược phẩm.

Ngoài ra, các lĩnh vực như ô tô, vận tải và kết nối hạ tầng cũng còn dư địa rất lớn. Chính phủ Ấn Độ luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa những lĩnh vực tiềm năng này, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân hai nước.

PV: Việt Nam và Ấn Độ đều chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định. Chuyến thăm này sẽ làm sâu sắc thêm trụ cột quốc phòng - an ninh và phối hợp đa phương ra sao, thưa Đại sứ?

Đại sứ Tshering W. Sherpa: Việt Nam là đối tác chủ chốt của Ấn Độ không chỉ trong chính sách “Hành động Hướng Đông” mà còn trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hai nước có chung niềm tin vào việc thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định.

Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ đã khẳng định, “thế kỷ 21 thuộc về Ấn Độ và ASEAN”. Đặc biệt, năm 2026 đã được chọn là “Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN-Ấn Độ”.

Ấn Độ cam kết sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năng động và đồng hành chặt chẽ cùng Việt Nam trong các khuôn khổ đa phương để giải quyết các thách thức chung của khu vực và toàn cầu.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!