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TP.HCM đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10

Thứ Hai, 19:19, 20/07/2026
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VOV.VN - TP.HCM dự kiến kiến nghị Quốc hội cho phép Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 1/10/2026. Điểm đột phá của Dự thảo Luật Phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt.

Chiều 20/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phát triển đô thị. Dự thảo luật này dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp chuyên đề về pháp luật vào đầu tháng 8/2026.

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Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Duy Phương

Thông tin tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, thành phố dự kiến đề xuất luật có hiệu lực thi hành sớm từ ngày 1/10/2026. Riêng các chính sách liên quan đến thuế sẽ được áp dụng từ đầu năm tài chính năm 2027. Đáng chú ý, dự thảo định hướng Chính phủ và các bộ, ngành sẽ không ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, mà giao thẳng thẩm quyền cho địa phương.

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Dự kiến đề xuất thi hành Luật Phát triển đô thị từ 1/10/2026. Ảnh: Duy Phương

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, so với dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước đây, dự thảo Luật Phát triển đô thị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao trùm cả thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế đặc biệt, qua đó tạo hành lang pháp lý chung cho các cực tăng trưởng của cả nước.

Đồng tình với định hướng tăng quyền chủ động cho địa phương, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo kiến nghị cần cân nhắc bỏ quy định "tham vấn bộ, ngành và địa phương" trong một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những việc thuộc thẩm quyền hoặc liên quan đến Vùng.

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Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: Duy Phương

Bà Thảo cũng đề nghị luật cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước của các sở, ngành. Thay vì chỉ coi đây là cơ quan tham mưu, cần giao thẩm quyền trực tiếp cho người đứng đầu sở, ngành trong một số lĩnh vực, không nhất thiết mọi việc đều phải thông qua UBND thành phố.

Còn Tiến sĩ Trần Du Lịch đề xuất, luật nên thay đổi tư duy phân quyền bằng phương pháp loại trừ. Cụ thể, thay vì liệt kê những việc HĐND, UBND thành phố được phép làm, dự thảo chỉ cần quy định rõ những việc thành phố "không được phép".

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Tiến sĩ Trần Du Lịch - chuyên gia kinh tế. Ảnh: Duy Phương

"Ví dụ trong lĩnh vực về quản lý đô thị, việc gì Thành phố không được phân quyền thì ghi vào. Còn lại là việc của Thành phố, không phải ghi từng cái được cho phép. Đưa một số nội dung chốt, những quyết định không được trái lợi ích quốc gia, không được mâu thuẫn dân tộc, không được tư tưởng cục bộ địa phương, còn lại cho quyền tự quyết", ông Lịch nhấn mạnh.

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Luật Đô thị đặc biệt: Trao quyền để TP.HCM dẫn dắt phát triển vùng

VOV.VN - Với vai trò đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước, sự phát triển của TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ với khu vực Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, liên kết vùng vẫn là điểm nghẽn.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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