TP.HCM mong muốn các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử góp ý, hiến kế phát triển

Thứ Tư, 15:01, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM mới (sau sáp nhập) có thêm không gian phát triển nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức. Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM mong muốn các tướng lĩnh quân đội, công an nhân dân nghỉ hưu và nhân chứng lịch sử tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế, giáo dục thế hệ trẻ và đồng hành cùng thành phố.

Ngày 29/4, Bộ Tư lệnh – Hội Cựu chiến binh – Công an TP.HCM tổ chức họp mặt các tướng lĩnh quân đội, công an nhân dân nghỉ hưu và những nhân chứng lịch sử tiêu biểu nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Chương trình văn nghệ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định, thắng lợi mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng của tinh thần độc lập, tự do, lòng yêu nước, trí tuệ và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh đây là thành quả của sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, các tướng lĩnh, cán bộ quân đội, công an tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tham dự buổi gặp mặt có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh quân đội, công an nghỉ hưu và các nhân chứng lịch sử cùng lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thông tin đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP.HCM đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Trong đó, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển bền vững; đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và phòng, chống ma túy.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong sáng cùng ngày, TP.HCM đã tổ chức khởi công nhiều dự án trọng điểm như: tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành, dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM, xây dựng khu đô thị Đại học quốc tế, Trường THPT chuyên Hùng Vương, quảng trường và trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm; đồng thời trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Nhấn mạnh TP.HCM mới (sau sáp nhập) có thêm nhiều điều kiện, không gian để phát triển nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, bà Tuyết thông tin rằng Thành phố đang phối hợp xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM và nghiên cứu Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc, nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM mong muốn các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ý kiến, hiến kế cho Thành phố phát triển. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Luật Đô thị đặc biệt sẽ thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng ổn định, lâu dài, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thành phố chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện để TP.HCM tăng trưởng hai con số và tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho hay.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM mong muốn các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ý kiến, hiến kế cho Thành phố trong quá trình xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách lớn, giáo dục thế hệ trẻ và đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.

Gặp mặt hơn 300 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu khu vực phía Nam

VOV.VN - Sáng 10/1, tại Hội trường Quân khu 7, TP.HCM, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt hơn 300 cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM gặp mặt mong muốn tướng lĩnh quân đội công an nhân chứng lịch sử 51 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
