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TP.HCM thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy

Thứ Tư, 17:56, 26/08/2026
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VOV.VN - Thành ủy TP.HCM công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TP.HCM và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM; đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Chiều 26/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ TP.HCM gồm Đảng bộ HĐND TP.HCM và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM.

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Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định thành lập Đảng bộ HĐND TP.HCM  (Ảnh: N.T)

Thành ủy TP.HCM cũng có quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thành Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Đồng thời, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TP.HCM.

Đối với Đảng bộ HĐND TP.HCM, Bí thư Đảng uỷ là ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Phó Bí thư Đảng ủy. 

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Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM (Ảnh: N.T)

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các tổ chức mới thành lập tập trung hai nhiệm vụ là không để gián đoạn công việc và tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, quy chế hoạt động và quy chế phối hợp của các tổ chức sau khi được thành lập mới hoặc tổ chức lại.

Ông Trần Lưu Quang cho rằng, sự thành lập mới các đảng bộ này và tổ chức lại Ban Tuyên giáo là điều kiện thuận lợi về tổng thể để thành phố cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Đối với Đảng bộ HĐND TP.HCM, Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho rằng đây là điểm thuận lợi để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các công việc của HĐND thành phố, đặc biệt khi TP.HCM vừa triển khai Luật phát triển đô thị mới.

Trong đó, thành phố được quyền thí điểm 5 năm tất cả những ý tưởng vượt lên các quy định hiện hành khi đã có đủ điều kiện pháp lý để làm. Đây là điều rất mới, tích cực, tiến bộ nhưng cũng nhiều lo lắng, do đó cần nêu cao sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện.

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Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại lễ công bố 

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP.HCM, ông Trần Lưu Quang đánh giá việc tổ chức lại sẽ tạo điều kiện tập trung hơn, chuyên môn hóa hơn, kết nối các phần việc của tổ chức Mặt trận và Ban Dân vận trước đây trong công tác vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng và huy động các nguồn lực xã hội.

Với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị này tập trung quyết liệt và tham mưu tốt hơn, chuyên nghiệp hơn về công tác tuyên truyền và giáo dục. 

Đảng bộ HĐND TP.HCM gồm có 6 tổ chức đảng: Chi bộ công tác Quốc hội, Chi bộ công tác HĐND, Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách, Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội, Chi bộ Ban Đô thị và Chi bộ Ban Pháp chế

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Thành phố có 22 tổ chức đảng trực thuộc, gồm: Đảng bộ Ban Công tác Công đoàn, Chi bộ Ban Công tác Nông dân, Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh, Đảng bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Đảng bộ Ban Công tác Phụ nữ, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Đảng bộ Đoàn Luật sư TP, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã TP, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ TP, Chi bộ Hội Luật gia TP, Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Chi bộ Hội Người mù, Chi bộ Hội Nhà báo TP.HCM, Chi bộ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP, Chi bộ Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố , Chi bộ Hội Đông y Thành phố, Chi bộ Ban Dân tộc và Tôn giáo, Chi bộ Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Chi bộ Ban Công tác xã hội, Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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