Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Báo chí phải tinh, sắc, nhanh và chủ động

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, cuộc làm việc là dịp để Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các cơ quan báo chí đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm: tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu. Ảnh Bảo Long

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong bối cảnh mạng xã hội và AI phát triển mạnh mẽ, thông tin có thể được tạo ra và lan truyền trong thời gian rất ngắn mà không qua kiểm chứng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cơ quan báo chí. Nếu chúng ta không tinh, không sắc, không nhanh và không đi trước đón đầu sẽ không kịp với yêu cầu của thực tiễn. Do đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường hiện diện và phát huy vai trò của báo chí trên không gian số, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách hiệu quả.

Báo chí tiếp tục phát huy vai trò là nguồn cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, giúp người dân nhận diện, phân biệt thông tin đúng-sai, góp phần đấu tranh với tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khi nhân dân thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận với chủ trương của Đảng, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân sẽ hình thành sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, hướng tới mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh báo chí phải tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền. Ảnh Bảo Long

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách làm để có thêm nhiều tác phẩm báo chí và chương trình truyền thông giàu cảm xúc, có sức lay động, phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cống hiến trong xã hội. "Chúng ta phải giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thông tin; phải chuyển từ phản bác bị động sang chủ động, chiếm lĩnh không gian mạng, tăng tính tiến công, sắc bén, kịp thời có những chứng cứ thuyết phục bằng sự thật".

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ cho rằng, thời gian qua dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí đã chuyển mạnh từ đưa tin đơn thuần sang tăng cường phân tích, lý giải chính sách. Đài TNVN cũng chú trọng khai thác ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân … nhằm nâng cao chiều sâu, sức thuyết phục của các sản phẩm báo chí.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đài TNVN đang tích cực chuẩn bị việc xây dựng ra mắt kênh phát thanh âm nhạc chuyên biệt của VOV. Đây là kênh âm nhạc chuyên biệt về nhạc cổ điển, dự kiến phát sóng thử nghiệm vào đầu tháng 9 tới. Đài mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành trong quá trình triển khai", Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ thông tin.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Bảo Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhận xét, thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong những tháng đầu năm 2026 với nhiều khó khăn, thách thức. Những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận và hoạt động báo chí từ Trung ương đến địa phương.

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí tập trung truyền thông chính sách theo tinh thần chung của Đảng.

Trước đó, báo cáo tại cuộc làm việc, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết về nội dung hình thức thông tin của báo chí thời gian qua có sự thay đổi đáng kể, chuyển từ đưa tin hoạt động sang khai thác sang phân tích sâu, làm nổi bật những thông điệp, chỉ đạo cốt lõi với những minh chứng thuyết phục từ thực tiễn.

Các cơ quan báo chí đều quán triệt sâu sắc công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, 3 vào cuộc sống; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tuyên truyền bài bản với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Nhiều cơ quan báo chí đã triển khai những tuyến bài viết, chương trình công phu, sâu sắc về những kết quả đạt được; phân tích chỉ rõ những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết, tháo gỡ để việc triển khai ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.