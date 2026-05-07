TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 20/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 – 2031 (Đề án 700).

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung Đề án; đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng chung của Trung ương và TP. Việc triển khai phải bảo đảm đúng lộ trình, mục tiêu về tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ theo yêu cầu đề ra.

TP.HCM đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm sẽ được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên ngành (ảnh minh họa)

Các địa phương được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá thực trạng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã gắn với yêu cầu vị trí việc làm, từ đó xác định nhu cầu bồi dưỡng trong giai đoạn 2026–2031. Kết quả rà soát phải báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/5/2026. Đặc biệt, cần lập danh sách những cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu để cử đi bồi dưỡng sớm, nhất là nhóm chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm sẽ được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên ngành. Đồng thời, các địa phương phải tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn.

Lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin do TP.HCM tổ chức mới đây

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về kết quả triển khai, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang tính chiến lược và đột phá trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai tổng thể, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án 700. Trên cơ sở rà soát nhu cầu, Sở sẽ tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026 để bảo đảm triển khai ngay trong năm đầu thực hiện.