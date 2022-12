Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia; Bà Mean Som An, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Các vấn đề xã hội, Phục hồi kỹ năng Thanh niên, lao động, đào tạo nghề và công tác Phụ nữ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Thượng viện Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị.

Chủ toạ Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Campuchia.

Tại hội thảo, đại biểu hai nước tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của Quốc hội trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch; Hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước và giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, năm 2022 là năm rất đặc biệt với hai nước Việt Nam và Campuchia. Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển và ổn định, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tăng mạnh. Hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967- 24/6/2022).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, việc đăng cai tổ chức Hội thảo giao lưu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị thể hiện vai trò chủ động, tích cực, cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Campuchia

“Hội thảo nhằm thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của Cơ quan lập pháp về các lĩnh vực được hai Quốc hội quan tâm, thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện hai nước và hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Campuchia - Việt Nam. Đây là những nội dung quan trọng, thiết thực, là những kinh nghiệm đúc kết của Quốc hội và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình phục hồi kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả của hoạt động Quốc hội. Thông tin và các bài học kinh nghiệm từ hội thảo sẽ rất hữu ích, thiết thực cho Quốc hội và nghị sĩ mỗi nước trong hoạt động của mình, trong thực thi nhiệm vụ trước cử tri.” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nói.

Phát biểu tại hội nghị, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước Campuchia - Việt Nam ngày càng phát triển và gắn kết chặt chẽ.

Bà Men Sam An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Hai bên đã nhất trí ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục củng cố hợp tác ở mọi cấp độ, thông qua việc trao đổi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn liên Nghị viện.

Ban Tổng thư ký hai Quốc hội đã ký biên bản ghi nhớ về đào tạo cán bộ phiên dịch tiếng Việt và thông tin khoa học.

Bà Men Sam An đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Hỗn hợp biên giới hai nước đã hoàn thành hơn 90% công tác phân giới, cắm mốc: “Tôi kiến nghị các đại biểu Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hơn nữa việc cùng thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về củng cố hợp tác trong khuôn khổ lãnh đạo cấp cao, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và khuôn khổ Tổng thư ký. Đề nghị phía Việt Nam giúp thúc đẩy việc chia sẻ và trao dổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ, nông nghiệp để đẩy mạnh sản xuất lương thực ở khu vực Mê Kông, biến khu vực này trở thành kho dự trữ an ninh lương thực khu vực và thế giới./”