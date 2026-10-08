Trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS (Hàn Quốc) tại Việt Nam

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon, ông Yang Sungmo, Trưởng Văn phòng KBS tại Việt Nam, đại diện các văn phòng thường trú báo chí Hàn Quốc tại Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá việc KBS mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong hợp tác báo chí giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi đây là lần thứ hai Thứ trưởng trao giấy phép hoạt động cho một cơ quan báo chí Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao giấy phép mở lại Văn phòng thường trú KBS tại Việt Nam. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Theo đó, KBS là cơ quan báo chí Hàn Quốc thứ 5 có văn phòng thường trú tại Việt Nam và là cơ quan báo chí nước ngoài thứ 31 đang hoạt động tại Việt Nam. Sự hiện diện trở lại của KBS góp phần làm phong phú thêm mạng lưới các cơ quan báo chí quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để công chúng Hàn Quốc và quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình, con người và những chuyển động phát triển của Việt Nam.

Đề cập quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả thực chất trên các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là đối tác số 1 về đầu tư trực tiếp, số 2 về ODA và du lịch, số 3 về thương mại và lao động của Việt Nam.

Hướng tới tương lai, Thứ trưởng kỳ vọng hai nước sẽ ngày càng trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau và có thêm nhiều “dự án hải đăng”, mang tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác song phương.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng và mong muốn KBS nói riêng và các cơ quan báo chí Hàn Quốc nói chung sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, phản ánh kịp thời, khách quan và sâu sắc những thành tựu phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ cùng các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để KBS hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon đánh giá việc hiện có nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc quan tâm và thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới Bộ Ngoại giao và cá nhân Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tích cực hỗ trợ cho các hoạt động này. Đại sứ Lee Miyon cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tích cực để các phóng viên thường trú tác nghiệp thuận lợi, đưa tin về những hình ảnh đa dạng, năng động của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027, Đại sứ quán khẳng định sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng nhằm góp phần tăng cường quan hệ song phương, đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông hai nước tích cực quan tâm, đưa tin về những sự kiện này.

Về phía hãng KBS, ông Yang Sungmo, Trưởng Văn phòng tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi KBS chính thức mở lại Văn phòng thường trú, đồng thời cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để KBS trở lại hoạt động. Ông nhấn mạnh, việc thành lập Văn phòng KBS tại Việt Nam là kết quả nối tiếp từ cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 4 vừa qua, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác truyền thông song phương.

Trích dẫn câu tục ngữ của Việt Nam “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Trưởng Văn phòng KBS khẳng định bản thân đã sẵn sàng và cam kết sẽ làm đầy “sổ tay tác nghiệp” của mình để chuyển tải tới khán giả Hàn Quốc những câu chuyện sinh động, đa chiều nhất về hành trình phát triển đầy ấn tượng của Việt Nam, góp phần đưa tình hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt, sâu sắc.