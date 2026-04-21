VOV ký kết hợp tác với KBS (Hàn Quốc)

Tham dự buổi lễ, về phía VOV có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc VOV; ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía KBS, ông Park Jang-beom, Chủ tịch, Tổng Giám đốc KBS, dẫn đầu đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cho biết Đài đang tiến gần dấu mốc 81 năm xây dựng và phát triển. Với hơn 20 đơn vị trực thuộc, VOV hiện vận hành 8 kênh phát thanh quốc gia, 2 báo điện tử cùng nhiều nền tảng số, đáp ứng nhu cầu thông tin của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Đức Anh

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, VOV đang đẩy mạnh phát triển các nền tảng số như báo điện tử, podcast, mạng xã hội và mở rộng phát sóng trên internet nhằm đưa các chương trình đến với khán thính giả toàn cầu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận công chúng.

Nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc kết nối hai quốc gia, ông Đỗ Tiến Sỹ cho biết: “Một trong những trách nhiệm quan trọng của chúng ta là thông tin đầy đủ, sinh động về mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và hội nhập quốc tế. Vai trò đó không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, văn hóa. Tôi tin rằng các cơ quan như VOV và KBS có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt sứ mệnh này”.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng nhắc đến dấu ấn nổi bật gần đây của VOV thông qua việc tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh. Sự kiện đã thu hút khoảng 52.000 lượt người tham gia, ghi nhận sự góp mặt của 13 đoàn khách quốc tế và 35 đại biểu nước ngoài. Những kết quả này cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của VOV trong khu vực và quốc tế, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác với các đối tác lớn.

Tổng Giám đốc Park Jang-beom phát biểu lại Lễ ký kết. Ảnh: Đức Anh

Về phía KBS, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Park Jang-beom bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ đưa quan hệ giữa hai cơ quan lên tầm cao mới, không chỉ trong lĩnh vực phát thanh mà còn mở rộng sang chuyển đổi số và công nghệ truyền thông.

Ông Park Jang-beom cho biết KBS là cơ quan phát thanh – truyền hình công lập tiêu biểu của Hàn Quốc, có thế mạnh trong sản xuất nội dung đa phương tiện, truyền tải giá trị văn hóa và tham gia hiệu quả các hoạt động truyền thông phục vụ cộng đồng.

Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, sự hợp tác giữa hai đài truyền thông lớn sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương”.

VOV-KBS ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông. Ảnh: Đức Anh

Đáng chú ý, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác (MOU) từ năm 2001. Trên cơ sở hợp tác hiệu quả, thiết thực trong nhiều năm, VOV và KBS đã tiến hành rà soát, trao đổi và thống nhất ký kết lại thỏa thuận với các nội dung được cập nhật, phù hợp hơn với nhu cầu và bối cảnh phát triển mới.

Đặc biệt, thỏa thuận hợp tác lần này giữa VOV và KBS được ký kết nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Sự kiện này không chỉ tiếp nối nền tảng hợp tác đã được xây dựng hơn hai thập kỷ qua, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát thanh giữa Việt Nam và Hàn Quốc, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao quà lưu niệm cho ông Park Jang-beom. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo hai bên thống nhất rằng, thỏa thuận lần này sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa VOV và KBS – một đối tác truyền thông lớn, uy tín tại khu vực châu Á.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết. Ảnh: Đức Anh