Trao Nghị quyết của Quốc hội bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán NN

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố và trao Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã có nhiều kinh nghiệm từ ở Trung ương và địa phương; tin tưởng sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước, hoàn thành được nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian tới, ngành Kiểm toán được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, giao nhiệm vụ hết sức nặng nề là phải cùng với công tác giám sát, công tác kiểm tra để kiểm tra, giám sát quyền lực, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tập trung tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo thiết chế Kiểm toán đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hiện nghiêm Luật Kiểm toán nhà nước và xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán của giai đoạn từ nay đến năm 2045.

Cùng với đó phải nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kiểm toán nhà nước đức - tâm - tầm - tài. Tư tưởng chính trị, phẩm chất, năng lực chuyên môn phải vững vàng, phải có đạo đức trong nghề nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Tổng kiểm toán nhà nước cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, không chỉ dừng lại ở phát hiện sai phạm khi xảy ra, mà phải chủ động kiểm toán từ sớm, từ xa. Khi có những chuyên đề được Quốc hội thông qua, các đồng chí có quyền kiểm toán ở những đơn vị, những cơ quan khi phát hiện những vấn đề thấy cần phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Chứ bây giờ để sai mới vào kiểm toán thì không kịp".

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo AI trong kiểm toán; tăng cường Hội nhập quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Tổng kiểm toán nhà nước cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường công khai, minh bạch kết quả kiểm toán và điều quan trọng là sau kiểm toán thì đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, không phải kiểm toán để đó.

Với truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, xây dựng Đảng bộ Kiểm toán trong sạch; vươn tầm, thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, kế hoạch tài chính ngân sách 2026-2030 và đầu tư trung hạn cũng như vay trả nợ công.

Lễ ký kết bàn giao.

Phát biểu tại nhận nhiệm vụ mới, Tổng kiểm toán Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cụ thể hoá thành các nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Theo đó, sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VIII và Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế độ, chính sách của KTNN nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động KTNN trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Tăng cường kiểm toán các lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia, qua đó góp phần bảo đảm tuân thủ đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng NSNN; phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.