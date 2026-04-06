Trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI

Thứ Hai, 20:05, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Hà Nội, chiều 6/4, trên cơ sở các nghị quyết đã được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH cho các tỉnh, thành phố theo quy định.

Với tỉnh Sơn La, tại Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (thứ 5 từ trái qua), được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI. Ảnh: Đỗ Trọng Tuấn

Trong chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã chuyển trao Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Ngân Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Văn Nghiệm chuyển trao Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La cho bà Hoàng Ngân Hoàn. Ảnh: Đỗ Trọng Tuấn

Bà Hoàng Ngân Hoàn trước đây là Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Trong kỳ bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hoàng Ngân Hoàn cùng 8 đại biểu khác đã được cử tri các dân tộc trong tỉnh bầu là Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Tag: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nghị quyết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn ĐBQH Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Cuộc bầu cử ghi nhận số lượng cử tri lớn nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay với trên 76 triệu cử tri (99,70%).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

VOV.VN - Cuộc bầu cử ghi nhận số lượng cử tri lớn nhất, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao nhất từ trước đến nay với trên 76 triệu cử tri (99,70%).

Lào Cai công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lào Cai công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Lào Cai công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Lào Cai công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày 15/3/2026, thời gian bỏ phiếu từ 7h sáng đến 19h cùng ngày; có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5h và muộn hơn nhưng không quá 21h. Cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu.

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Hướng dẫn cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Trong ngày 15/3/2026, thời gian bỏ phiếu từ 7h sáng đến 19h cùng ngày; có thể bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5h và muộn hơn nhưng không quá 21h. Cử tri trực tiếp đi bầu, xuất trình thẻ cử tri và thực hiện bỏ phiếu.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Lá phiếu kiến tạo tương lai
Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Lá phiếu kiến tạo tương lai

VOV.VN - Ngày 15/3/2026, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các cơ quan dân cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND: Lá phiếu kiến tạo tương lai

VOV.VN - Ngày 15/3/2026, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại các cơ quan dân cử.

