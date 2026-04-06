Trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI

Với tỉnh Sơn La, tại Nghị quyết số 26/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được phê chuẩn giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI.

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La (thứ 5 từ trái qua), được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI. Ảnh: Đỗ Trọng Tuấn

Trong chiều cùng ngày, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã chuyển trao Nghị quyết số 77/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Hoàng Ngân Hoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Văn Nghiệm chuyển trao Nghị quyết phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Sơn La cho bà Hoàng Ngân Hoàn. Ảnh: Đỗ Trọng Tuấn

Bà Hoàng Ngân Hoàn trước đây là Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La. Trong kỳ bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Hoàng Ngân Hoàn cùng 8 đại biểu khác đã được cử tri các dân tộc trong tỉnh bầu là Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.