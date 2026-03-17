Lào Cai công bố kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ phản ánh niềm tin và sự kỳ vọng của cử tri, mà còn khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở ra kỳ vọng mới cho chặng đường phát triển của tỉnh Lào Cai trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri nô nức đi bầu cử ở Lào Cai

Toàn tỉnh có gần 1,185 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt trên 99,99%. Đặc biệt là có 98/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu. Cử tri tỉnh Lào Cai đã bầu đủ 10 đại biểu Quốc hội trong tổng số 18 ứng cử viên. Cơ cấu đại biểu trúng cử bảo đảm tính đại diện, với tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu tái cử và đại biểu là người dân tộc thiểu số đều đạt.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri đã lựa chọn 61 đại biểu trong tổng số 105 ứng cử viên. Ở cấp xã, có 2.106 đại biểu HĐND đã được bầu từ 3.539 ứng cử viên, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Đánh giá chung của Ủy ban bầu cử tỉnh cho thấy, cuộc bầu cử tại Lào Cai được tổ chức thành công toàn diện; tỷ lệ cử tri tham gia đạt gần như tuyệt đối, công tác an ninh, trật tự được bảo đảm trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp.