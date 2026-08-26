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Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên lão thành tại Phú Thọ

Thứ Tư, 17:47, 26/08/2026
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VOV.VN - Ngày 26/8, tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho 8 đảng viên lão thành, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và trao Quyết định tặng Huy hiệu cho các đảng viên lão thành.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gắn Huy hiệu Đảng và trao Quyết định cho các đảng viên lão thành tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành cách mạng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, đây không chỉ là niềm vinh dự đối với các đảng viên được nhận Huy hiệu và gia đình, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã dành gần trọn cuộc đời cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên với lý tưởng của Đảng.

Trong đợt 2/9, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có 14.654 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 20 đồng chí được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đây là dấu mốc thể hiện bề dày truyền thống của Đảng bộ tỉnh, đồng thời cho thấy sự tiếp nối của lý tưởng cách mạng qua nhiều thế hệ.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Phú Thọ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại buổi lễ. 

Các đảng viên lão thành từng công tác ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, từ chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, lực lượng vũ trang đến gắn bó với cơ sở. Điểm chung ở các đồng chí là phẩm chất trung thành, tận tụy, trách nhiệm, giữ gìn danh dự người đảng viên và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

“Càng giữ cương vị cao, càng phải khiêm tốn, tự soi, tự sửa”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, sức mạnh của Đảng được tạo nên từ từng người cộng sản cụ thể, từ bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

“Muốn củng cố niềm tin của nhân dân, đảng viên phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, đảng viên càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, tự soi, tự sửa và giữ mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự. Những thành quả hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ, sự hy sinh và cống hiến của nhiều thế hệ.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại Phú Thọ. 

Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục giữ vững đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời quan tâm hơn nữa đến đảng viên cao tuổi, lão thành cách mạng, người có công và các gia đình chính sách.

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Hán Thị Hương bày tỏ niềm xúc động, tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người cộng sản, nêu gương, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí cũng nhắn nhủ thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, thường xuyên tu dưỡng đạo đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên

VOV.VN - Ngày 25/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác Trung ương đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũ).

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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