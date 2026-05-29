Kết luận của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên

Thứ Sáu, 06:19, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên (Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/5/2026).

Kết luận số 36-KL/TW nêu: Tại phiên họp ngày 22/5/2026, xem xét Báo cáo số 111-BC/BTCTW, ngày 21/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về kết quả trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên, đợt 19/5/2026, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là lần đầu tiên Ban Bí thư quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên trong toàn Đảng.

Việc Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đồng chí đảng viên lão thành cách mạng thuộc 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng đã cống hiến trọn đời mình, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phan Văn Thúy (Đảng bộ phường Ba Đình). Ảnh: TTXVN

1. Giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên trong các đợt trao tặng hằng năm, gắn với các dịp kỷ niệm lớn 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

2. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa chính trị, giá trị lịch sử và truyền thống cách mạng của việc trao tặng Huy hiệu Đảng; nghiên cứu xây dựng các hình thức phù hợp để lưu giữ, lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh, ký ức cách mạng và tấm gương tiêu biểu của các đảng viên lão thành, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm nêu gương và xây dựng hình ảnh, chuẩn mực người đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

3. Giao các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm trang trọng, chu đáo, thực chất, đúng ý nghĩa chính trị; gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, qua đó trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trong toàn Đảng và trong xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện.

Theo TTXVN
Tag: VOV Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng Bộ Chính trị
