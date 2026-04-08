Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Thứ Tư, 14:44, 08/04/2026
VOV.VN - Sáng 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ các chức vụ: Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, 2 đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Nguyễn Hải Ninh là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trong quá trình công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn rõ nét bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới cho các đồng chí trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, với mục tiêu rất lớn mà Đại hội XIV đã xác định, do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng là rất nặng nề, quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm các mục tiêu, định hướng lớn được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và thực hiện quyết liệt, mang lại kết quả thực chất. Trước mắt là triển khai các chủ trương, quyết sách đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương tới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính chiến lược và tính khả thi.

Tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; thực sự là những cơ quan kiểu mẫu về tổ chức, về kỷ luật, về chất lượng tham mưu trong hệ thống chính trị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm mọi quyết định đều khách quan, công tâm, vì lợi ích chung".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Nguyễn Hải Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, hai cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương được triển khai thông suốt, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn bộ hoạt động của hai cơ quan, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết: "Ban Tổ chức Trung ương cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị; số hóa hồ sơ cán bộ, quản lý dữ liệu cán bộ một cách khoa học, chặt chẽ, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Văn phòng Trung ương Đảng cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống điều hành, xử lý công việc thông minh, nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo, bảo đảm phục vụ kịp thời, chính xác hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương".

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Một lần nữa nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác tham mưu, phục vụ Trung ương là những công việc rất hệ trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, trên cương vị mới, hai đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và Nguyễn Hải Ninh sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh; không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành, nhiệm kỳ 2026-2031.

Văn Hiếu/VOV
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

VOV.VN - Sáng 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

VOV.VN - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.

