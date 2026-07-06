Triển khai Luật Hộ tịch 2026: Đăng ký hộ tịch không phụ thuộc nơi cư trú

Chiều 6/7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tich giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Hộ tịch năm 2026 với nhiều quy định mang tính đổi mới, tạo nền tảng pháp lý hiện đại hóa toàn diện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, lấy người dân làm trung tâm.

Theo Thứ trưởng, việc triển khai thành công Luật Hộ tịch năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ của ngành Tư pháp mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 sẽ góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Luật, xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hiện đại, toàn diện, chính xác và bao trùm, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

“Mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, lấy chất lượng dữ liệu làm nền tảng và lấy hiệu quả phục vụ phát triển đất nước làm mục tiêu hướng tới”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho biết.

Giới thiệu những điểm mới của Luật Hộ tịch 2026, ông Nhâm Ngọc Hiển, Phó Cục trưởng Cục Hành chính tư pháp cho biết, Luật quy định việc đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào nơi cư trú. Vì thế, người dân có thể đến bất kỳ UBND cấp xã nào trên cả nước để thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch.

Theo Luật Hộ tịch năm 2026, sổ hộ tịch điện tử sẽ là hình thức quản lý chính, thay thế cho phần lớn sổ hộ tịch giấy. Chỉ có 3 loại giấy tờ hộ tịch thiết yếu gồm: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy chứng tử - được cấp bản giấy mặc định cho người dân.

Các loại giấy tờ hộ tịch khác chủ yếu được cấp dưới dạng điện tử; trường hợp người dân có nhu cầu thì mới được cấp bản giấy. Cùng với đó, cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từng bước chuyển sang mô hình phục vụ chủ động trên cơ sở khai thác và kết nối dữ liệu số…

Nhấn mạnh việc nâng cấp cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thành cơ sở dữ liệu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, ông Nhâm Ngọc Hiển cho biết, việc này khẳng định vai trò cũng như giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch. Đồng thời với việc xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu hộ tịch thành cơ sở dữ liệu quốc gia, chúng ta sẽ có cơ chế liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn an ninh dữ liệu bao gồm cả phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng.

“Điều quan trọng nhất là bảo vệ được dữ liệu cá nhân, là cơ chế có thể kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch một cách thuận lợi, hiệu quả hơn”, ông Nhâm Ngọc Hiển cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc chuyển đổi số liên thông dữ liệu hộ tịch; nâng cao năng lực thực thi và bảo đảm quyền đăng ký hộ tịch… Qua đó nhằm đưa ra giải pháp giải quyết bài toán kết nối dữ liệu liên ngành, làm sạch dữ liệu lịch sử và đẩy nhanh số hóa trong quản lý hộ tịch.

Các đại biểu cũng bàn thảo về việc chuẩn hóa nguồn nhân lực và các chiến lược truyền thông đột phá để tiếp cận nhóm yếu thế, thực hiện thắng lợi Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trong giai đoạn tới.

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định 1081/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 - 2030 (Ban Chỉ đạo).