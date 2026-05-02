Đăng ký hộ tịch không phụ thuộc địa giới hành chính

Teo Điều 4, các sự kiện, thông tin hộ tịch gồm: Khai sinh; Kết hôn; Giám hộ, giám sát việc giám hộ; Nhận cha, mẹ, con; Thay đổi thông tin hộ tịch; Tình trạng hôn nhân; Khai tử.

Điều 8 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân đăng ký các sự kiện, thông tin hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch.

Người dân được đăng ký hộ tịch không phụ thuộc vào địa giới hành chính. (Ảnh minh họa: Internet)

Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm: Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch; Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; Lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây phiền hà, trì hoãn đăng ký hộ tịch; từ chối đăng ký hộ tịch mà không có lý do chính đáng; can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch; Làm giả, sửa chữa trái pháp luật, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch;

Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch; Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân; Truy cập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác trái pháp luật liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong sổ hộ tịch, cơ sở dữ liệu hộ tịch; sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Đây là điểm mới quan trọng của luật nhưng làm thế nào để quy định này phát huy hiệu quả, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước? Đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng khi thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực này, quá trình giải quyết thủ tục cho người dân sẽ liên thông giữa các cơ quan, chính quyền các cấp nên cần đảm bảo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu một cách thông suốt giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và chất lượng cán bộ làm công tác hộ tịch ở cơ sở phải được nâng lên.

"Chúng tôi cũng rất quan tâm là các thông tin hộ tịch phải được bảo mật vì gắn liền với nhân thân của một con người", theo đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên.