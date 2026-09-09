Chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa giá trị di sản của Người, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Một số hình ảnh trưng bày tại Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh (Trung Quốc). Ảnh do chủTổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cung cấp

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều năm gắn bó với đất nước, nhân dân Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam. Những địa danh, dấu tích và mối quan hệ của Người với các nhà cách mạng, trí thức, bạn bè và nhân dân Trung Quốc là những chứng tích lịch sử có ý nghĩa quan trọng, góp phần đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện là triển lãm chuyên đề mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh, trong đó có một số tư liệu lần đầu được công bố.

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, triển lãm tái hiện những chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc; làm rõ những đóng góp của Người trong xây dựng nền tảng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cũng như quá trình kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc qua các thời kỳ.

Phần thứ nhất của triển lãm với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1911-1949)”, giới thiệu hành trình tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng và quá trình Người kết nối với phong trào cách mạng quốc tế tại Trung Quốc.

Các tư liệu cho thấy sự gắn bó, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa những người cách mạng Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và những lý tưởng tiến bộ.

Phần thứ hai với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc (1950-1969)”, phản ánh quá trình hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và từng bước phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Thông qua các chuyến thăm, cuộc gặp gỡ, hoạt động đối ngoại, thư từ, bài viết và hình ảnh tư liệu, phần trưng bày khắc họa tình cảm chân thành, sự tin cậy và tình đồng chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc; đồng thời phản ánh sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử.

Phần thứ ba với chủ đề “Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, giới thiệu những kết quả hợp tác, giao lưu và trao đổi giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay. Điểm nhấn là các hình ảnh, tư liệu về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-17/4/2026, thể hiện sự tiếp nối truyền thống hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: “Triển lãm là một hoạt động văn hóa - ngoại giao hết sức ý nghĩa trong việc tuyên truyền về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, làm sáng tỏ thêm những đóng góp của Người trong việc đặt nền móng vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Qua đấy cũng giúp cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của hai nước hiểu hơn, từ đấy, tiếp tục vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày một phát triển”.

Bên cạnh triển lãm, Ban Tổ chức gặp mặt, tri ân và ghi chép lời kể của các nhân chứng là Việt kiều từng gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1958, trong đó có ông Trần Đức Tín và bà Đinh Thị Viễn. Những ký ức, câu chuyện, hình ảnh và kỷ vật do các nhân chứng cùng gia đình lưu giữ là nguồn tư liệu quý, góp phần làm phong phú thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Người đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Mã Tri Hành, một người dân Trung Quốc tham dự triển lãm bày tỏ: “Hôm nay, sau khi xem các tư liệu và hình ảnh trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vô cùng xúc động. Từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là một bậc vĩ nhân, một người bạn đáng kính, một nhà lãnh đạo vĩ đại. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng nhịp cầu hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam”.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng tổ chức sưu tầm, tiếp nhận và trao đổi tư liệu tại Côn Minh, Vân Nam; tập trung vào hồi ức nhân chứng, ảnh tư liệu, thư từ, hiện vật và các nguồn sử liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong dịp này, một số ấn phẩm sách, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được giới thiệu tới công chúng tại địa bàn.

Thông qua chuỗi hoạt động, giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa tới công chúng Trung Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu nhân dân, làm sâu sắc sự hiểu biết và gắn bó giữa hai dân tộc, góp phần tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cung cấp:

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phát biểu tại sự kiện

Ông Mã Tri Hành, một người dân Trung Quốc tham dự triển lãm

Bà Nghiêm Việt Chung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh phát biểu tại sự kiện

Đại biểu, khách mời xúc động khi xem những thước phim, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Vân Nam tìm hiểu tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí

Đại biểu, khách mời tham quan triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Phạm Gia Đức (ngoài cùng bên trái) và ông Trần Đức Tín (giữa) chia sẻ kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Kim Oanh chia sẻ kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Phạm Gia Đức (ngoài cùng bên phải), ông Trần Đức Tín (thứ hai từ phải sang) và bà Nguyễn Kim Oanh (thứ ba từ phải sang) - những Việt kiều đã được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vân Nam

Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự sự kiện