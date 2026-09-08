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Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá KPI cán bộ quý III từ ngày 25/9 đến 30/9

Thứ Ba, 15:30, 08/09/2026
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VOV.VN - Cán bộ thuộc diện đánh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong kỳ.

Không đăng ký KPI sẽ không đủ điều kiện đánh giá

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai Hệ thống KPI thời gian qua đã được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến hết tháng 8/2026, vẫn còn cán bộ chưa đăng ký trên hệ thống; một số trường hợp đăng ký nhiệm vụ chậm, nội dung chưa cụ thể. Việc phân công, phê duyệt, cập nhật, đánh giá tại một số nơi chưa kịp thời; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Do đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện đánh giá đăng ký nhiệm vụ và hoàn thành đánh giá trên Hệ thống KPI.

Trường hợp cán bộ thuộc diện đánh giá không đăng ký nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng do cấp có thẩm quyền chấp thuận thì không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong kỳ.

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Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thời gian thực hiện đánh giá KPI quý III/2026 từ ngày 25 - 30/9. Ảnh minh họa

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý. Việc này được xem là nhiệm vụ thường xuyên và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo.

Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Tập đoàn Viettel và các cơ quan liên quan rà soát, quản lý tài khoản không thuộc diện đánh giá; khóa hoặc giới hạn quyền truy cập phù hợp, đồng thời lưu giữ đầy đủ lịch sử dữ liệu.

Các đơn vị phải khắc phục tình trạng đăng ký nhiệm vụ chung chung, không xác định rõ kết quả và tiến độ. Danh mục có sẵn trên hệ thống chỉ mang tính định hướng; mỗi cá nhân phải căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu công việc để xác định nhiệm vụ và độ khó phù hợp.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tại nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo và kết luận của cấp có thẩm quyền phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong quý, với mức độ lượng hóa cao.

Trong đó, Thành ủy lưu ý nhóm nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị cần hạn chế nhiệm vụ định tính, khó kiểm chứng hoặc trùng lặp.

Ban Tổ chức Thành ủy được giao tham mưu danh mục chỉ tiêu, nhiệm vụ bắt buộc phải cụ thể hóa thành nhiệm vụ của cán bộ trong quý, hoàn thành trước ngày 15/9.

Việc đánh giá kết quả và đề xuất điểm thưởng phải được thực hiện kịp thời sau khi hoàn thành nhiệm vụ; không đánh giá những nhiệm vụ chưa đủ thời gian hoặc thông số xác định kết quả.

Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục rà soát dữ liệu quý III/2026, phân loại các nhóm nhiệm vụ gợi ý theo từng khối, cấp, chức danh và vị trí việc làm, phục vụ đăng ký nhiệm vụ trong quý IV/2026 và các kỳ tiếp theo.

Đánh giá KPI quý III từ ngày 25 đến 30/9

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thời gian thực hiện đánh giá KPI quý III/2026 từ ngày 25 đến 30/9.

Từ ngày 1 - 10/10, các đơn vị đăng ký, phê duyệt danh mục nhiệm vụ quý IV/2026. Danh mục này phải được chuẩn bị ngay trong quá trình hoàn tất đánh giá quý III, không để gián đoạn việc giao và theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống.

thanh pho ho chi minh danh gia kpi can bo quy iii tu ngay 25 9 den 30 9 hinh anh 2
Cán bộ không đăng ký nhiệm vụ trên Hệ thống KPI mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (ảnh minh họa)

Trước ngày 5/10, Ban Tổ chức Thành ủy phải hoàn thành báo cáo tổng thể kết quả đánh giá quý III/2026 của toàn Thành phố Hồ Chí Minh, trình Thường trực Thành ủy và tham mưu nội dung báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, kể cả đột xuất, ngẫu nhiên, việc đăng ký, phê duyệt, theo dõi và đánh giá nhiệm vụ.

Đến hết tháng 9/2026, tiến độ thực hiện tại các đơn vị, địa phương phải được tổng hợp hằng tuần. Những nơi triển khai chậm, chưa nghiêm túc sẽ bị đôn đốc, cảnh báo và báo cáo Thường trực Thành ủy.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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